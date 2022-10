Talk in der Agentur

Einen Blick hinter die Kulissen der Agentur für Arbeit in Rottweil gibt es am Dienstag, 18. Oktober, ab 19 Uhr beim Talk rund um das Thema Digitalisierung und berufliche Orientierung im Erwerbsleben. Wie die Leitung der Agentur in einer Mitteilung schreibt, richtet sich die Veranstaltung an berufstätige Frauen, auch mit Personalverantwortung, und Frauen, die sich in einer Phase des beruflichen Wiedereinstiegs befinden. Teilnehmende aus anderen Lebens- und Berufsphasen sind ebenfalls willkommen.

Nach der Begrüßung durch Dautel, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen, erwartet die Teilnehmenden eine Einführung in die Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit (e-Services).

Im Anschluss wird das Dienstleistungsangebot der „Berufsberatung im Erwerbsleben“ vorgestellt. Die Teilnehmerinnen haben dann die Gelegenheit, mit dem „Job-Futuromaten“ zu testen, wie hoch der Anteil an automatisierbaren Tätigkeiten in unterschiedlichen Berufen ausfällt und welche Weiterbildungswege es gibt. Ein Rundgang durch das Berufsinformationszentrum und Austausch in lockerer Runde runden den Abend ab.

Die Veranstaltung findet in der Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit in Rottweil statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltung ist kostenfrei, jedoch ist eine Anmeldung bis zum 17. Oktober unter Angabe von Namen und E-Mail-Adresse erforderlich.

Anmeldung per Mail an: rottweil-villingen-schwenningen.biz@arbeitsagentur.de