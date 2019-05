SV Zimmern II verliert durch Urteil drei Punkte

Das Sportgericht des Fußballbezirks Schwarzwald hat die 0:2-Niederlage der SG Bösingen II/SV Beffendorf beim SV Zimmern II vom 26. Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald in einen 3:0-Sieg für die SG Bösingen II/SV Beffendorf umgewandelt. Die SG, bisher mit 31 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz, verbesserte sich dadurch auf 34 Zähler und zog somit am SV Zimmern II vorbei, der nun mit 31 Punkten auf den zehnten Platz zurückgefallen ist.

Die SG Bösingen II/SV Beffendorf hatte gegen die Spielwertung aus der Partie gegen den SV Zimmern II Einspruch eingelegt. SG-Trainer Michael Banholzer war aufgefallen, dass Zimmern mit Leo Benz und Luca Barroi zwei Akteure aufgeboten hatte, die regelmäßig auch im Landesliga-Team eingesetzt worden sind. Diese dürfen in den letzten vier Meisterschaftsspielen nicht mehr in der unteren Mannschaft eingesetzt werden. Da Zimmern am 29. Spieltag noch spielfrei ist, waren diese zwei Akteure für diese Begegnung der „Zweiten“ nicht mehr spielberechtigt. Das Sportgericht gab dem Einspruch Recht.