SV Zimmern gewinnt 2:0

Dank einer konzentrierten Mannschaftsleistung hat der Fußball-Landesligist SV Zimmern am Sonntag bei der SpVgg Holzgerlingen 2:0 gewonnen.

Dabei waren die Vorzeichen alles andere, als optimal. Mit Torhüter Chris Fast sowie Micha Fuoß, Fabian Grenz und Fabio Lisera fielen vier Spieler beim SVZ kurzfristig (allesamt Fieber und Grippe) aus.

Die Gastgeber verzeichneten durch Daniel Tremmel, der aber am starken Marcel Kammerer im Gästetor scheiterte, die erste Torchance (12.). Danach wurde Zimmern aber mutiger. In der 37. Spielminute erwies Holzgerlingens Torhüter Malte Bonertz seiner Mannschaft einen Bärendienst. Zuerst „mähte“ er, außerhalb des Strafraums, Zimmerns Nico Ippolito um. Diese Aktion wurde von Schiedsrichter Dennis Ruff nur mit der gelben Karte bewertet. Aber auch damit war Bonertz unzufrieden, meckerte so lange gegen den Schiedsrichter, bis dieser ihn mit der Ampelkarte vom Feld schickte.

Nach einem schönen Angriff über Tom Schmid und Nico Ippolito traf Torjäger Christian Braun in der 48. Minute zur 1:0-Führung für die Gäste. Von den Platzherren kam in der zweiten Hälfte nicht mehr viel. Nach einem Einwurf setzte sich der eingewechselte Oskar Szymanski energisch durch und traf mit einem satten Flachschuss in die lange Ecke zum 2:0-Endstand (69.).

Der SV Zimmern gab unterdessen bekannt, dass der für die neue Saison verpflichtete Trainer Christian Leda ab dieser Woche bereits übernimmt. Mike Seidel bleibt Co-Trainer.