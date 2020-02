SV Wurmlingen verliert im Halbfinale 0:2

Von Schwäbische Zeitung

Das Sturmtief Petra hat in der Nacht auf Dienstag auch Spuren in Ravensburg und den Teilorten hinterlassen. Zwischen 3 und 11 Uhr musste die Ravensburger Feuerwehr zwölfmal ausrücken. Im Großen und Ganzen kam die Stadt Ravensburg aber glimpflich davon, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Der Schwerpunkt lag in der Ortschaft Eschach. Dort mussten unter anderem mehrere umgestürzte Bäume beseitigt werden.