SV Geisingen geht im Testspiel in Zimmern 0:9 unter

Der Fußball-Landesligist SV Zimmern hat sich von der 1:6-Schlappe bei der DJK Donaueschingen bestens erholt gezeigt und den südbadischen Landesligisten SV Geisingen in einem Testspiel 9:0 abgefertigt.

Probleme hat der SVZ auf der Torhüterposition, da die etatmäßige Nummer eins, Chris Fast, wie auch Ersatzmann Marcel Kammerer (beide aus Verletzungsgründen) nicht zur Verfügung stehen. So hütete gegen Geisingen A-Juniorentorhüter Simon Kapuscinski das Tor.

Gleich nach zwei Minuten brachte Torjäger Christian Braun die Gastgeber 1:0 in Führung. Wiederum Braun (34.) und Michael Weinmann (45.) sorgten schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Im zweiten Spielabschnitt verlagerten sich die Kräfteverhältnisse noch deutlicher in Richtung SV Zimmern. Weinmann (50.), Braun (67. und 81.), Tom Schmid (70.), Nico Ippolito (84.) und Micha Fuoß (89.) schossen noch einen deutlichen 9:0-Sieg für den SV Zimmern heraus.

„Das war eine gute Leistung unserer Mannschaft. Da unsere beiden etatmäßigen Torhüter derzeit ausfallen sind wir auf der Suche nach einer Lösung“, hofft Trainer Fossè auf den letzten Drücker noch einen Torhüter verpflichten zu können.

„Wir konnten nur in der ersten Hälfte einigermaßen mithalten. Im zweiten Spielabschnitt haben wir eine Lehrstunde erhalten“, analysierte der Geisinger Coach Andreas Probst nüchtern die Leistung seiner ersatzgeschwächten Mannschaft. Eine Woche vor dem ersten Punktspiel, wo man beim Tabellenzweiten FC Bad Dürrheim nur die Außenseiterrolle einnimmt, ist die Defensive immer noch das große Sorgenkind. In einem letzten Testspiel hofft Probst am Samstag (10 Uhr) beim Bodensee-Bezirksligisten SV Bermatingen auf ein stabileres Abwehrverhalten.

Am Fasnetssamstag erwartet der SV Zimmern den südbadischen Bezirksligisten FC Königsfeld (14 Uhr) zum letzten Vorbereitungsspiel, bevor am 10. März das erste Punktspiel bei der SV Böblingen ansteht.