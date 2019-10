Suche beendet: Polizeistreife entdeckt vermisste 16-Jährige

Die Polizei hat die bis dato vermisste 16-Jährige aus Vöhringen im Landkreis Rottweil wohlbehalten aufgefunden. Eine Streife traf sie am Abend gegen 21 Uhr in der Esslinger Straße in Plochingen an. Die Beamten nahmen die junge Frau in Gewahrsam und übergaben sie dann einer sozialen Einrichtung, wo sie vorübergehend untergebracht ist.

Die 16-Jährige war seit dem frühen Mittwochmorgen vergangene Woche aus Vöhringen im Landkreis Rottweil vermisst.

Am Samstag hatten Augenzeugen sie in Göppingen gesehen. Zeugen sahen einer Pressemitteilung zufolge die gesuchte 16-Jährige in der Göppinger „Barbarossa-Therme“. Sie war in Begleitung mehrerer Personen, darunter auch Kinder.