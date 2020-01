Staatsanwalt plädiert auf Freispruch für Tuttlinger

So spektakulär der Prozess um bandenmäßigen, bewaffneten Drogenhandel vor dem Landgericht Rottweil begonnen hatte, so spektakulär harmlos endet er. Das zeigte sich spätestens am Mittwoch, dem 17. Verhandlungstag, als Staatsanwalt Benjamin Koch auf Freispruch für jenen Mann aus Tuttlingen plädierte, der zu Beginn als einer der Haupttäter gegolten hatte.

Ursprünglich sollte der Prozess bis Anfang Mai dauern. Mindestens. Eher länger. Dann aber erwies sich der Kronzeuge als in weiten Teilen unglaubwürdig und es kam zu einer Verständigung mit Geständnissen und einer Absprache milder Strafrahmen.

Dem trug der Staatsanwalt Rechnung. Er nahm große Teile der Anklageschrift zurück, bezog sich nur noch auf ein Dutzend Delikte von Drogenhandel der neun Angeklagten. Er nahm sowohl den Vorwurf des bandenmäßigen, als auch des bewaffneten Dealens zurück. Er forderte als höchste Strafe drei Jahre und drei Monate Haft, beschränkte sich in mehreren Fällen auf Bewährungsstrafen, bei der einzigen Frau sogar auf eine Geldstrafe. Und bei dem Angeklagten aus Tuttlingen, der vom Kronzeugen unter anderem des Besitzes von 120 Kilogramm beschuldigt worden war, plädierte Koch sogar auf Freispruch – aus Mangel an Beweisen und nach dem Grundsatz: „Im Zweifel für den Angeklagten“. Mehr noch: Der Familienvater soll für seine fast einjährige Untersuchungshaft entschädigt werden.

Der Staatsanwalt räumte ein, die Aussagen des Kronzeugen seien „nicht sicher verwertbar“. Andererseits deckten sie sich in manchen Fällen durchaus mit anderen Ermittlungsergebnissen.

Das reichte Verteidiger Wolfgang Kalf nicht. Sein Mandant sei ein völlig unschuldiger Mann, der gar nicht erst hätte auf die Anklagebank kommen dürfen, erklärte Kalf in seinem Plädoyer. Und das hätte man auch verhindern können, wenn die Polizei bei ihren Ermittlungen nicht grundlegende Routinearbeiten außer Acht gelassen hätte. Der frühere Bundesanwalt zog einen Vergleich zu Jesus Christus, der unschuldig gekreuzigt worden sei. Der Kronzeuge sei „ein begnadeter Lügner und Betrüger“, der aus Bulgarien geflohen sei, um einer sechsjährigen Haftstrafe zu entgegehen und es dann nicht nur geschafft habe, in Deutschland als Asylbewerber anerkannt zu werden, sondern sich auch durch seine Rolle als Lockspitzel der Polizei einem Verfahren wegen seiner Drogendelikte zu entziehen. Kalf rief noch einmal die einzelnen Vorwürfe in Erinnerung, erklärte: „Es ist alles falsch!“, räumte dann aber auch ein: „Es blieb einiges im Unklaren.“

Dazu zählt unter anderem das Drogengeschäft in Tuttlingen, bei dem der Tuttlinger einen Mitangeklagten und den Kronzeugen vor einem Café absetzte. Er sei dann weitergefahren, sagte er. Der Kronzeuge behauptete, der Fahrer habe nur einen Parkplatz gesucht und sei dann bei dem Deal dabei gewesen. Der Hauptermittler der Polizei hatte die Observation vorzeitig abgebrochen und konnte auch bei seiner erneuten Vernehmung keine schlüssige Erklärung für seine Anordnung liefern.

Verteidiger Dominik Hammerstein mahnte für seinen Mandanten „Kostengerechtigkeit“ an, sprich: Man dürfe die horrend hohen Prozesskosten, die auf Grund von Ermittlungspannen entstanden seien, jetzt nicht auf die Angeklagten umlegen. „Das war ein völlig unnormales Verfahren“, sagte Hammerstein.