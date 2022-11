Spaziergänger findet tote Frau im Rottweiler Stadtgraben

Aufregung am Mittwochmorgen im Stadtgraben in Rottweil. In unwegsamen Gelände entdeckte ein Spaziergänger eine bewusstlose Person. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der Person, eine Frau, feststellen.

Körper der Toten weist multiple Verletzungen auf

Wie Rottweils Stadtbrandmeister Frank Müller vor Ort mitteilte, wurde die Leitstelle um 9.09 Uhr alarmiert. Unverzüglich rückten neun Feuerwehrkräfte und drei Fahrzeuge der Rottweiler Feuerwehr zur Hochbrücke aus. Alle Hilfe kam für die Frau aber zu spät. Die Rettungskräfte vor Ort erklärten, dass der Körper der Toten multiple Verletzungen aufweise.

Leiche wird vor Schaulustigen geschützt

Die Leiche wurde aus Schutz vor Blicken der Passanten mit einer schwarzen Plane abgedeckt und die Hochbrücke bis circa 10.45 Uhr von vier Feuerwehr-Einsatzkräften überwacht. Der Grund: Zahlreiche Schaulustige wendeten sich immer wieder an die Einsatzkräfte.

Wie Frau zu Tode kam, ist noch unklar

Näheres zur Todesursache konnten die Helfer bislang nicht mitteilen. Katrin Rosenthal, Pressesprecherin vom Polizeipräsidium Konstanz, konnte am Mittwochmorgen ebenfalls noch nicht bestätigen, ob ein Fremdverschulden oder Unfallgeschehen vorliegt. Die Kriminalpolizei wurde zum Unfallort gerufen und übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Die Bergung des Leichnams übernahm die Bergwacht Rottweil unter der Leitung von Dominik Weiss. In Hanglage waren für die Bergung die Ausrüstung der zwei Einsatzfahrzeuge und fünf Helfer der Bergwacht gefragt. Der Rettungsdienst unter Leitung von Thomas Reindl war mit einem Notarzt und einem Rettungswagen im Einsatz. Gegen 10.45 Uhr war die Bergung des Leichnams abgeschlossen.

Dieser Bericht ist zuerst beim Schwarzwälder Boten erschienen.