Spaichinger Staffel verbessert Vereinsrekord

Bei den Regionalmeisterschaft der Langstaffeln haben zwei Teams aus dem Landkreis Tuttlingen ihr Rennen gewonnen und dabei für Furore gesorgt. Während die weibliche U 18-Mannschaft der LG Tuttlingen-Fridingen die Qualifikationszeit für die Deutsche Meisterschaft unterbot, pulverisierte die Mädchen des TV Spaichingen in U 12 den Vereinsrekord.

Obwohl Alisha Pawlowski, Larissa Schall und Anna Schall von der LG Tuttlingen-Fridingen verletzungsbedingt nicht das volle Leistungsvermögen abrufen konnten, setzte sich das Trio über die dreimal 800 Meter-Distanz mit 54 Sekunden Vorsprung auf den TSV Rottweil (8:10,40) durch. Die Regionalmeisterinnen unterboten in 7:16,33 Minuten die Qualifikationszeit für die DM um knappe neun Sekunden. Insgesamt waren wie bei der U 16 fünf Staffeln am Start. Im nächst jüngeren Jahrgang starteten Flora Ames, Annika Vogt und Hannah Schneider für die LG Tuttlingen-Fridingen. In der Zeit von 8:19,86 Minuten mussten sich die drei Läuferinnen nur dem TV Konstanz (8:10,10) geschlagen geben. Den SV Waldmössingen (8:37,33) verwies das LG-Trio auf den dritten Platz.

Ebenfalls Silber holte die LG bei den Mädchen der U 14. Lena Eichelhardt, Lou Schorer und Luana Lang landeten in 9:29.83 Minuten hinter dem SV Mariazell (8:18,10) auf Platz zwei. Bei den U12-Juniorinnen mussten Paula Schmidt, Hannah Nolte und Luise Münster dem TV Spaichingen den Vortritt lassen. Bei optimalen Bedingungen waren Annika Ragg, Nora und Madleen Zepf von Tanja Ragg taktisch klug auf das Rennen eingestellt worden.

Als Startläuferin begann Annika Zepf, die bereits die Erfahrung hatte, um auf ungewöhnliche Situationen gerade am Anfang eines Rennens selbstständig reagieren zu können. Zunächst ließ sie den Anschluss nach vorne nicht abreißen. Als eine Verschleppung des Tempos drohte, übernahm sie die Initiative und überlief die vor ihr laufende Gegnerin. Nora Zepf übernahm den Staffelstab und vergrößerte den Vorsprung. Erst 200 Meter vor dem Ziel verließen sie die Kräfte und sie wurde merklich langsamer. Das Anfangstempo war etwas zu hoch gewählt worden. Madleen Zepf hätte nur den Vorsprung ins Ziel bringen müssen. Aber sie legte selbst in einem strammen Tempo los und lief angefeuert von ihren Staffelkameradinnen ein beherztes Rennen. Mit der Zeit von 8:44,34 Minuten wurde der Vereinsrekord aus dem Jahr 2003 (10:08,8) deutlich verbessert. In 10:13,94 landeten Paula Schmidt, Hannah Nolte und Luise Münster für Tuttlingen-Fridingen auf Platz zwei.

Die männlichen U 12-Staffeln der LG belegten hinter dem TSV Rottweil (9:08,05) die weiteren Plätze. Thuvijan Mahesvaran, Apinash Subakaran und Jonas Schneider wurden mit 9:37,12 Minuten Zweiter. Platz drei ging an Jon Schorer, Deven Reizner und Bastian Reichmann (10:11,46).

Wichtiger war für die U 12- bis U 14-Staffeln aus Tuttlingen und Fridingen, die bei diesem Wettkampf ihr Debüt gaben, dass sie sich den Lauf richtig einteilten und das Staffelholz ohne Fehler übergaben. Für die Athleten war der Teamgeist, den man bei einer Staffel braucht, eine wichtige Erfahrung.