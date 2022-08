Seminar für die Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (Gymnasium) hat in der Aula des Albertus-Magnus-Gymnasiums in Rottweil feierlich die diesjährigen Absolventen verabschiedet. Insgesamt 109 Referendaren konnte die Urkunde über das Bestehen der Zweiten Staatsprüfung überreicht werden.

Der diesjährige Preis für „Innovatives Lernen und Lehren“ wurde an Leonie Werner aus dem Fach Geschichte für ihre Abschlussarbeit „Auf Spurensuche am Nil. Eine schülerorientierte Entdeckungsreise ins Alte Ägypten unter Einbeziehung digitaler Möglichkeiten“ überreicht. Die Studienreferendarin vom Ellenrieder-Gymnasium in Konstanz konnte sich unter 16 eingereichten Arbeiten durchsetzen. Der Preis würdigt Abschlussarbeiten, die besonders innovativ und exzellent Inhalte und Schülerorientierung, Theorie und Praxis wirksam verbinden. Leonie Werner erhielt zudem auch den Preis des „Südwestdeutschen Lehrerverbandes für historische, politische und ökonomische Bildung“.

Die Absolventen haben ihren 19-monatigen Vorbereitungsdienst absolviert. Dabei haben sie an 30 Gymnasien der Landkreise Rottweil, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Konstanz hospitiert und unterrichtet. Am Seminar Rottweil sind sie in der Didaktik und Methodik ihrer Fächer sowie in Pädagogik ausgebildet worden und haben eine Vielzahl praxisorientierter Veranstaltungen besucht. In der über 50-jährigen Geschichte des Seminars war es der 80. Kurs, der seine Ausbildung beendet.

Maria Berger-Senn, die Direktorin des Seminars, und ihr Stellvertreter Friedrich Firnkes übergaben die Zeugnisse. Sie sprachen den Absolventen Glückwünsche zum Abschluss einer exzellenten Ausbildung aus, einer Ausbildung, die von den besonderen Bedingungen der Pandemie erschwert gewesen sei. Frau Berger-Senn betonte in ihrer Ansprache die Bedeutung und die Verantwortung von Lehrern in einer Zeit, die von zunehmenden Krisen geprägt sei. Coronapandemie, Klimawandel und jüngst der Krieg gegen die Ukraine mit seiner Rückkehr der Gewalt und seinen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und auf die Schulen fordere die Lehrenden heraus. Schüler zu informieren, eigenständigen, urteilsfähigen und verantwortungsbewussten Persönlichkeiten zu bilden und auf gewaltlose Konfliktlösungen vorzubereiten, sei die große Aufgabe und Chance der angehenden Lehrkräfte.