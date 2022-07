Schlägerei bei Firmenfeier

Schlägerei bei einer Firmenfeier: Die Polizei musste am Samstag in die Schörzinger Straße bei Wellendingen-Wilfingen im Landkreis Rottweil ausrücken. Auf dem dortigen Sportgelände, wo die Feier stattfand, waren sich am frühen Abend mehrere Teilnehmer der Feier in die Haare geraten. Mindestens zwei Personen seien laut der Polizei bei der handgreiflichen Auseinandersetzung auch leicht verletzt worden, weshalb auch der Rettungsdienst angefordert wurde.

Warum es genau zu der Schlägerei kam, ist noch unklar. Die Polizei hatte bei einigen der rund zehn beteiligten Personen deutlichen Alkoholeinfluss festgestellt. In einem Fall ergab der Test einen Wert von über zwei Promille. Da der Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung vorlag, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.