Der Schachkreis Donau-Neckar lädt alle Vereine am Freitag, 1. Juni, um 19.30 Uhr ins Alte Gymnasium (Spiellokal des Schachvereins Rottweil), Raum 203, ein. Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten auch die Siegerehrung des Kreispokals und die Vorbereitung des Bezirkstags, der am 9. Juni in Balingen stattfindet. Anträge können noch bis zu Beginn der Versammlung eingereicht werden.