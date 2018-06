Schüler erinnern an Holocaust

„Zwei Wege in den Tod – Edith Stein und Eduard Salacinski“ heißt ein Vortrag zum Holocaust-Gedenktag am Montag, 27. Januar, in der Edith-Stein-Schule in Rottweil, Johanniterstraße 33. Zu der Veranstaltung lädt die Initiative Gedenkstätte Eckerwald in Kooperation mit der Edith-Stein-Schule für soziale Berufe ein. Angehende Erzieher zeigen Szenen aus dem Leben Edith Steins und Eduard Salacinskis. Salacinski, ein Arbeiter aus Warschau, starb 1944 mit 25 Jahren im KZ Schörzingen. Dem Schicksal dieses öffentlich nicht bekannten jungen Polen stellen die Schüler das Schicksal der Heiligen Edith Stein gegenüber. Sie wurde im ehemals deutschen Breslau als Jüdin geboren, später aber zum Christentum übergetreten und als katholische Ordensfrau mit 51 Jahren in Auschwitz gestorben. Beiträge zur Gedenkfeier in Text, Musik und szenischer Darstellung sind direkt aus dem Unterricht entstanden.