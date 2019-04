SC 04 spielt Mittwoch bei der SpVgg Bochingen

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald steht am Mittwoch das Nachholspiel zwischen der SpVgg Bochingen und dem SC 04 Tuttlingen auf dem Spielplan. Anpfiff auf dem Bochinger Sportgelände ist um 19.15 Uhr.

Da der eingeteilte Schiedsrichter am Samstag nicht zur Partie erschienen ist (siehe auch „Nachspielzeit“), muss das Gastspiel des Tabellenzweiten nachgeholt werden. Die Spielvereinigung, aktuell mit 28 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, ist die viertbeste Heimmannschaft der Bezirksliga. Auf dem heimischen Rasenplatz erspielte man sich in neun Spielen bislang 19 Zähler. In der Frühjahrsrunde reichte es bisher zu zwei Punkten aus drei Partien.

Aus Sicht der Tuttlinger sollte sich daran bestenfalls nichts ändern, denn im Kampf um die Meisterschaft will man wieder bis auf zwei Zähler an den SV Seedorf herankommen. Ausgenommen von drei 1:1-Unentschieden waren die Donaustädter auswärts in dieser Saison konstant und reisen als Favorit an. Unterschätzt werden darf der Gastgeber aber nicht. Seedorf legte am Samstag vor (4:0 gegen BSV Schwenningen).