Sauber und rein soll die Fasnet sein

Mit der traditionellen Fiaßwäsch am Polterrain-Brunnen hat die Narrenzunft Lauffen die närrische Saison 2020 eröffnet. Vor der Fiaßwäsch besuchten die Narrenräte den Dreikönigsgottesdienst in der Lauffener Kirche St. Georg. Zunftmeister Mathias Krotz begrüßte die zahlreich erschienenen Zuschauer am Polterrainbrunnen mit drei kräftigen „Kropf am Hals“, bevor er die Narrenräte aufforderte, ihre Füße im Brunnen zu waschen.

Zuvor prüfte Ehrenzunftmeister Robert Hensel jedoch das Wasser im Brunnen, denn der Brunnen läuft immer noch nicht, so dass nach Aussage von Zunftmeister Mäxle mühsam das Wasser vom Neckar herangeschafft werden musste.

Sauber und rein, so soll die Fasnet sein, niemand zum Leid und jedem zur Freud. Die sauberen Füße sollen die Narren bewahren vor anhaltendem Durst und daraus folgenden unheimlichen Räuschen, so Zunftmeister Mathias Krotz.

Die Fiaßwäsch entwickelte sich von der Zeremonie zum Ritual, schließlich zur Tradition und zum Brauchtum und fand auch in den Büchern von Professor Werner Metzger Niederschlag.

Robert Hensel, ehemaliger Zunft- und Zeremonienmeister, führte die Fiaßwäsch, als eine „Mitten-in-der-Nacht-Idee“ vor 44 Jahren ein. Er sagte einmal: „Vorbei ist Weihnachten, Silvester und Neujahr, des sind schöne Feiertag, des ist wahr. Heut ist aber unser Tag, glaubet es mir, wenn ich es euch sag, schauet na, schauet her, ab heut simmer wieder wer, man spricht mit Achtung vom Narrenrat, von seinen Festen und Umzug in der Tat. Es isch nicht so einfach Narr zu sei, und ’s ganz Jahr mitmacha im Verei. D’ Fiaßwäscha dond mer aus zweierlei Grund, erstens wollen mer a saubere Fasnet, und zweitens einmal im Jahr sei’s gsund.“

Seit 1976 gehört diese Zeremonie zur „Lofiner Fasnet“, deshalb machte das Fernsehen auch schon mehrmals Station in Lauffen.

Im eisigen Brunnenwasser wuschen die Narrenräte ihre Füße. Zunftmeister Mathias Krotz lud nach der Fiaßwäsch die Anwesenden zu einem Umtrunk und zum öffentlichen Abstauben ins Kröpferstüble ein.

