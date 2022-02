Rund 250 wollen AfD-Redner zu Coronamaßnahmen in Rottweil hören

Die AfD sei die einzige Partei im Bundestag, die für Freiheit eintrete und die einzige Partei des Widerspruchs – diese Parolen wurden bei der Kundgebung des Kreisverbandes Rottweil – Tuttlingen gegen eine allgemeine Impfpflicht in der Rottweiler Oberen Hauptstraße mehrmals wiederholt. Auf der anderen Seite der Absperrung positionierten sich Gegendemonstranten mit Transparenten gegen „rechte Hetze“.

Die ehemalige Freie Reichsstadt sei für eine solche Kundgebung (“Kampf für die Freiheit und für die Unversehrtheit“) geradezu prädestiniert, deutete Emil Sänze, Mitglied im Baden-Württembergischen Landtag und erster Sprecher des AfD-Kreisverbandes Rottweil-Tuttlingen, bei der Begrüßung der annähernd 250 Teilnehmer an.

Sein Parteikollege Dirk Spaniel aus Stuttgart sah vom Rednerpult aus die Obere Hauptstraße gar als „sehr schöne Arena“. Unabhängig davon, ob der AfD-Mann mit dem Begriff nun eine Wettkampfstätte oder eine Kampfbahn in der Antike (so die Bedeutung laut Duden) meinte: Die Obere Hauptstraße gehörte jedenfalls für gut eineinhalb Stunden Mitgliedern, Anhängern und Sympathisanten der AfD.

Bereits eine halbe Stunde vor Beginn war der Bereich unterhalb des Schwarzen Tores bis zum Brunnen beim Cafe Schädle wie leergefegt. Nur noch wenige Geschäfte hatten geöffnet. Um ein Aufeinandertreffen von Kundgebungsteilnehmern und den 30 Gegendemonstranten aus dem antifaschistischen Spektrum zu verhindern, überwachte ein größeres Aufgebot von Polizisten sämtliche Eingänge in die Obere Hauptstraße. Dafür bedankte sich Sänze am Ende der Kundgebung bei der Polizei. Diese war verstärkt präsent, musste jedoch nicht eingreifen. Es blieb alles ruhig.

Die Gegendemonstranten harrten vor der von der Polizei gesicherten Absperrung aus. Mit Plakaten und Sprechparolen drückten sie ihren Protest gegen die Politik der AfD aus. Etwas oberhalb von der Kundgebung stand eine Gruppe jüngerer Menschen. Diese quittierten immer wieder Aussagen der AfD-Politiker mit Buhrufen.

Auch wenn die Veranstaltungsteilnehmer überwiegend dem Kreis der AfD-Anhängerschaft angehört haben dürften, meinte Spaniel: „Es geht heute nicht um die AfD, sondern um Grundsätzliches.“ Freiheit und Sicherheit stünden in Konkurrenz zueinander, erklärte der Stuttgarter. Zum Thema Corona und Impfen würde seiner Ansicht nach in den Geschichtsbüchern später vom „größten Betrug in der Medizin“ berichtet werden, mutmaßte er. Es folgte die weitere Suggestivfrage: „Haben wir eine Pandemie oder eine Massenpsychose?“.

Christina Baum – die gebürtige Thüringerin und ehemalige baden-württembergische Landtagsabgeordnete sitzt seit 2021 im Bundestag – meinte, sämtliche Corona-Maßnahmen hätten nichts gebracht. Sie forderte Neuwahlen.

Für den Bundestagsabgeordneten Thomas Seitz (Wahlkreis Emmendingen– Lahr) ist Corona kein „Killervirus“. Die Impfpflicht, so dessen Vorwurf, werde mit selektiven Zahlen begründet. Er selbst war lebensbedrohlich an Corona erkrankt und überlebte nach der Behandlung auf der Intensivstation des Lahrer Krankenhauses.

Als letzter Redner trat der Tuttlinger Landtagsabgeordnete Rüdiger Klos an das Mikrofon.

Sänze („Wir wollen die Veranstaltung nicht gefährden“) appellierte während der Veranstaltung mehrmals an die Teilnehmer, Masken zu benutzen, die Ordner schritten aber nirgendwo ein.