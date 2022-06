Round Table Serviceclubmitglieder besuchen Feierabendtreff

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen ihrer Informationsgespräche besuchten die Mitglieder des Rottweiler Serviceclubs Round Table den Dienstagsfeierabendtreff, bei dem auch Teilnehmer aus dem angrenzenden Kreis Tuttlingen anreisen, um sich über diese schwere ehrenamtliche Aufgabe zu informieren. Von der Öffentlichkeit wenig beachtet, findet jeden Dienstagabend ein Treffen von Menschen mit psychischen Sorgen und Problemen statt, die sich in zwangsloser Runde zusammen finden, um gemeinsame Mahlzeiten einzunehmen, zu spielen und nicht über ihre persönlichen Therapienotwendigkeiten zu sprechen. Andererseits wollten die Feierabendtreffmitarbeiter etwas über die jungen Männer zwischen 18 und 40 Jahren erfahren, die sich beim runden Tisch, entsprechend dem Vorgaben des Gründers Lois Marchesis vom 22. November 1926 in England, einfanden. Die Sorge um andere Mitmenschen wie im Feierabendtreff, lassen die Rottweiler Tablesmitglieder nicht kalt. Hinzu kommt, so Marc Zülke, der Wunsch nach einem geeinten Europa und vieles mehr. Für diese besonderen Lebenssituation zeigten die Roundtables viel Verständnis und waren von den ehrenamtlichen Mitarbeitern und -innen so angetan, dass sie spontan beschlossen, mit einer Spende von 500 Euro die Arbeit zu unterstützen. Die Feierabendmitarbeiter werden den Betrag für besondere Aktivitäten wie zum Beispiel den weihnachtlichen oder österlichen Restaurantbesuch verwenden. Diese Besuche mussten wegen Mittelknappheit eingestellt werden. Die anwesenden Besucher und die Ehrenamtlichen des Feierabendtreffs wünschten den jungen Tablemitgliedern viele gute Gedanken bei den Rundtisch-Diskussionen und offene Menschen, die diese wertvolle Arbeit auch künftig ideell und materiell unterstützen.