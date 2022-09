Rottweils Stadtschreiberin lädt ein

Die amtierende Rottweiler Stadtschreiberin Katrin Pitz hat die junge Autorin Marcella Melien zu einer gemeinsamen Lesung eingeladen. Für den Förderverein Salinenmuseum stellen die Autorinnen am Montag, 3. Oktober, um 15 Uhr ihre jeweiligen Romanprojekte im Rundbau des Salinenmuseums vor. Der Eintritt ist frei.

Katrin Pitz, Rottweiler Stadtschreiberin 2022, wurde für ihre Kurzprosa und Lyrik bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Leonce-und-Lena-Preis und als Finalistin des open mike in Berlin. In Rottweil arbeitet sie an ihrem ersten Romanprojekt mit dem Arbeitstitel „Etwas abziehen“. Es erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die mehr und mehr die Werte in Frage zu stellen beginnt, die ihr innerhalb einer Freikirche vermittelt wurden.

Marcella Melien studierte unter anderem Literarisches Schreiben in Hildesheim. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen für Kurzprosa. In Rottweil stellt sie ihr aktuelles Romanprojekt „Freiwasser“ vor. Darin geht es um eine abgelegene Insel ohne Internet und Handynetz, ein kleines Hotel, eine Gruppe Menschen, die dort ihrem Alltag entfliehen möchte, bis die Fähre sie zurück zum Festland bringt. Aber die Fähre kommt nicht. Und auch die nächste nicht.

Das Team des Fördervereins Salinenmuseum sorgt für eine kleine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen, sodass Interessierte anschließend noch mit den Autorinnen ins Gespräch kommen können.