Rottweiler Ferienzauber geht in den Endspurt

Beim Rottweiler Ferienzauber steht traditionell am Wasserturm und im Kraftwerk des Industriegebietes Neckartal ein Mix aus Kabarett, Comedy und Musik auf dem Programm. Noch bis zum 20. August 2022 sind bei der 34. Auflage bekannte Gesichter wie Milow, Angelo Kelly und Labrassbanda am Wasserturm und im Rottweiler Kraftwerk zu Gast.

Nach der Absage wegen Corona im Kalenderjahr 2020, fand 2021 eine „Light“-Version des Ferienzaubers statt. Das Motto: „Umsonst und draußen“. Der Ferienzauber 2021 hatte sich von den bisher bekannten unterschieden. Besucher mussten sich am Wasserturm zunächst neu orientieren, denn manches hatte einen anderen Standort bekommen. Neu war zum Beispiel der Magic Sky am Wasserturm. Auch das Programm war angepasst, konnte sich aber sehen lassen.

Dieses Jahr findet der Ferienzauber wieder in voller Ausprägung statt. Den Auftakt machte Howard Carpendale, der eigentlich vor Jahrzehnten bereits seinen Rücktritt erklärt hatte, aber immer noch auf der Bühne steht. Am 23. Juli war dann Adel Tawil im Kraftwerk dran. Die großen Veranstaltungen am Wasserturm sind schon vorbei, dennoch hat der Ferienzauber noch einiges im Programm. So geht es weiter:

Im Kraftwerk:

Mittwoch, 17. August 2022, Milow (Beginn 20:30 Uhr, Tickets ab 40 Euro)

Donnerstag, 18. August 2022 Angelo Kelly & Family (Beginn 19:30 Uhr, Tickets ab 35 Euro)

Freitag, 19. August 2022, LaBrassBanda (Beginn 19:30 Uhr, Tickets ab 37 Euro)

Samstag, 20. August 2022, Kubanische Nacht (Einlass 19:30 Uhr, Tickets ab 12 Euro)

Donnerstag, 11 August 2022, American Dreams mit Chris Metzger

Freitag, 12. August 2022, Eviva Espana mit Rumbalea

Samstag, 13. August 2022, The Soulmachine & Friends

Sonntag, 14. August 2022, Kinderflohmarkt und Weißwurstfrühstück

Am Wasserturm (kostenfrei):

Mittwoch, 17. August 2022, Milow (Beginn 20:30 Uhr, Tickets ab 40 Euro)

Donnerstag, 18. August 2022 Angelo Kelly & Family (Beginn 19:30 Uhr, Tickets ab 35 Euro)

Freitag, 19. August 2022, LaBrassBanda (Beginn 19:30 Uhr, Tickets ab 37 Euro)

Samstag, 20. August 2022, Kubanische Nacht (Einlass 19:30 Uhr, Tickets ab 12 Euro)

Donnerstag, 11 August 2022, American Dreams mit Chris Metzger

Freitag, 12. August 2022, Eviva Espana mit Rumbalea

Samstag, 13. August 2022, The Soulmachine & Friends

Sonntag, 14. August 2022, Kinderflohmarkt und Weißwurstfrühstück

Wie ist die Parkplatz-Situation beim Ferienzauber? Wer zu den Veranstaltungen des Wasserturms möchte, der hat die Möglichkeit, den Parkplatz an der Edith-Stein-Schule und den weiteren Schulen zu nutzen. Auch die Parkplätze an der Stadthalle bieten sich an, von dort ist es ein Fußmarsch von ca. 15 Minuten. Möglich ist auch die Nutzung am Park-&-Ride-Parkplatz am Bahnhof, zu Fuß sind es dann aber 25 Minuten bis zum Wasserturm. Am Kraftwerk sind umliegend ein paar Parkplätze vorhanden, ansonsten empfiehlt sich das Parken am Nägelesgraben.