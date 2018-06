Rottweil will den zweiten Schritt machen

Der FV 08 Rottweil bestreitet am Samstag in Wellendingen sein zweites Aufstiegsspiel zur Fußball-Landesliga Württemberg. Gegner ist um 15.30 Uhr der VfL Herrenberg, Vizemeister der Bezirksliga Böblingen/Calw.

Herrenberg bezwang in der ersten Runde die SG Herzogsweiler/Durrweiler (Zweiter Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald) etwas glücklich 2:1. Der FV Rottweil setzte sich am vergangenen Mittwoch mit einer starken Leistung 2:0 gegen den TSV Dettingen/Erms (Zweiter, Bezirksliga Alb) durch. „Unsere Mannschaft hat eine konzentrierte Leistung gezeigt, kaum Torchancen zugelassen und sich den Sieg verdient“, freute sich Rottweils Sportkoordinator Oliver Wanner. Und die junge Rottweiler Mannschaft hat nun Blut geleckt. „Es war schon nach dem Spiel in Rottenburg deutlich, dass sich unsere Mannschaft sehr darüber freut, dass wir jetzt im heimischen Bezirk antreten können.“

„Wir hoffen auf eine vierstellige Zuschauerzahl und eine gute Unterstützung unserer Mannschaft“, so Wanner, der aber auch weiß: „Herrenberg ist sehr wahrscheinlich ein noch stärkerer Gegner als Dettingen. Der VfL verfügt über ein kompaktes Team, ohne den herausragenden Torjäger, ist daher ähnlich aufgestellt, wie wir. Es wird sicherlich auf Kleinigkeiten ankommen.“

Das Ziel mit der zweiten Relegationsrunde ist für Rottweil zwar erreicht, aber jetzt will die Mannschaft mehr und dies ohne den besten Torschützen Sascha Mauch (18 Saisontore), der sich im letzten Meisterschaftsspiel gegen den SC Wellendingen, ohne Fremdeinwirkung, schwer verletzte. Die Diagnose: Einriss des Syndesmosebandes und Einriss des Außenbandes. „Sascha Mauch wird uns sicherlich viele Wochen fehlen“, sagt Wanner.

Wichtig ist für den Sportkoordinator, dass sich die eigene Mannschaft vor einer sicherlich großen Zuschauerkulisse gut präsentiert. „Nach unserem Abstieg vor drei Jahren in die Bezirksliga ist zuletzt wieder ein deutlicher Aufwärtstrend im gesamten Verein zu erkennen. Diesen wollen wir am Samstag bestätigen.“ Neben Sascha Mauch wird vermutlich auch Defensivspieler Marco Thieringer auf Seiten der Nullachter fehlen, der sich im Spiel gegen Dettingen eine Leistenzerrung zuzog.

Der Sieger der Partie trifft dann am Sonntag, 24. Juni, auf den Qualifikanten der Landesliga, Staffel 3, den GSV Maichingen.