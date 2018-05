Rottweil und das Narrenleid

Erst jüngst hat eine Fernseh-Doku die Rottweiler Fasnet wieder mal gefeiert und mit einem Superlativ geadelt: „Eine Legende unter den Festen der Welt.“ Derweil ist in der Stadt einmal mehr eine Debatte um Tradition, Brauchtum und strenges Reglement im Gang.

Es begann schon gleich nach Dreikönig. Da schlich eine Art Phantom mit großer schwarzer Kapuze spätabends durch die Stadt und steckte ein brisantes Schreiben in Briefkästen. Teilweise, so hieß es da, hätten sich Dinge eingeschlichen, „die mit der Rottweiler Fasnet kaum mehr etwas zu tun haben“. Er gab sich als Vertreter der Benner Rössle aus, einer Narrenfigur mit nur neun Gespannen.

Sogleich entbrannte eine öffentliche Grundsatz-Diskussion der feinsten Art. Tenor: Früher war alles besser. Für Hardliner hört der Spaß schon auf, wenn der Gaul seinem Treiber die lange Nase zeigt. Veranstalter des Narrensprungs und Oberaufseher über die Regeln ist die Narrenzunft.

Zunft hat hier kein Eingriffsrecht

Frank Huber, im Hauptberuf Professor, ehrenamtlich deren Sprecher und Schriftführer, ist gemeinhin ein gelassener Mensch. Aber bei der Causa Rössle reagiert er gereizt. Da habe die Zunft kein Eingriffsrecht, weil es keine festgeschriebenen Regeln, gebe. In Wirklichkeit stellten sich viel größere Probleme, sagt Huber.

Die hat Narrenmeister Christoph Bechtold jetzt bei der Generalversammlung beklagt:: Den Verfall des Brauchtums. Er benannte die Mängelliste: Erstens zu viele Narren; schon mit den üblichen 3500 seien die Kapazitätsgrenzen erreicht. Insgesamt sind mehr als 8800 Kleidle durch den Narren-TÜV geprüft und damit offiziell zugelassen. Zweitens zu viele Auswärtige; sie schwächten die Fasnet in ihren eigenen Gemeinden und seien für Rottweil keine Bereicherung, sagte der Narrenmeister. Drittens Vernachlässigung der Regeln, die von jeher in einem „Narrenbrevier“ festgelegt sind. Viertens zu wenig „Aufsagen“, also Karikieren mit Narrenbüchern. Unter Beifall erklärte Bechtold: „Die Rottweiler Fasnet hat viel mit Brauchtum und Tradition zu tun, aber rein gar nichts mit Erlebnis- oder Eventcharakter.“

Um Ordnung zu schaffen, kündigten die zuletzt verjüngten Zunft-Oberen einen ersten Schritt an: Ab 2019 soll beim Umzug am Fasnetsonntag – Narrensprünge sind nur am Montag und Dienstag – keine Kinder-Rössle mit Holzlarven mehr zuzulassen.

Da ging mit nicht wenigen in Rottweil der Gaul durch. Ein Leserbriefschreiber giftete gegen die Zunft: „Hier merkt man nichts mehr von Tradition!“ Es war, als bezichtige man den Papst, er habe sich gegen das sechste Gebot versündigt. Kann also (fast) nicht sein. Doch immer mehr empörten sich, dass ausgerechnet an Kindern ein Exempel statuiert werden soll.

Frank Huber verweist auf die Tradition, wonach Holzlarven in Rottweil nur bei den Narrensprüngen zulässig seien, und auf Sicherheitsaspekte durch die Wucht der Peitschen bei Jugendlichen. Einer der Kritiker erinnerte an das traditionelle Leitmotiv der Rottweiler Fasnet; es klang wie ein Lösungsvorschlag: „Jedem zur Freud und niemand zum Leid.“

Zunftsprecher Huber wirkt nachdenklich. „Wir geben Regeln vor und versuchen zu überzeugen“, sagt er und fügt hinzu: „Wir wollen keine Oberlehrer mehr sein.“