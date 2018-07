Rottweil schlägt Empfingen 4:0

Der Fußball-Landesligist FV 08 Rottweil hat mit einer starken Leistung die SG Empfingen 4:0 besiegt. Mit diesem Erfolg untermauerten die Gelb-Schwarzen ihren Anspruch auf eine Spitzenposition.

Bei Dauerregen fanden sich rund 220 Zuschauer auf dem Rasenplatz neben dem Rottweiler Stadion ein. Und diese brauchten ihr Kommen, waren sie Anhänger des FV 08, nicht zu bereuen, denn die Mannschaft von Trainer Ralf Volkwein zeigte eine beeindruckende Leistung. In der 23. Minute münzte Rottweils Torjäger Stefan Schanz die Überlegenheit der Gastgeber in die 1:0-Führung um. Danach hatte Rottweil weitere gute Chancen, das Ergebnis höher zu schrauben. Aber auch die Gäste aus Empfingen hatten eine gute Möglichkeit, als Marc Alle die Querlatte traf.

Zwei Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Giovanni Crabu auf 2:0. Rottweil dominierte danach eindeutig das Geschehen. Nach einem Strafraumfoul an Stefan Schanz verwandelte Yannik Scheidel den fälligen Strafstoß nach knapp einer Stunde Spielzeit zum 3:0. Rottweil hatte in der Schlussphase dann leichtes Spiel. Mit seinem zweiten Treffer markierte Schanz in der 70. Minute den 4:0-Endstand. Empfingens Trainer Dieter Rinke und seine Mannschaft waren am Ende mit dem 0:4 noch gut bedient. „Wir haben nahtlos an die letzte Heimpartie gegen Schramberg angeknüpft. Wir sind in der Defensive sehr gut gestanden und haben nach vorne hin sehr druckvoll gespielt“, freute sich Rottweils Trainer Ralf Volkwein über den gelungenen Auftritt seiner Mannschaft.

FV 08 Rottweil: Kellner, Schlegel, Matthias Mayer, Ratke, Merz, Ewert, Patrick Maier (72. Kammerer), Hermle, Schanz (82. Sahin), Scheidel, Crabu (65. Avci). - Schiedsrichter: Roman Reck (Leonberg). - Zuschauer: 220. - Tore: 1:0 Stefan Schanz (23.), 2:0 Giovanni Crabu (47.), 3:0 Yannik Scheidel (58., Foulelfmeter), 4:0 Stefan Schanz (70.). - Gelbe Karten: 2/2.