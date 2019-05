Ralph Tolk: „Für uns zählt nur ein Sieg“

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald muss der SC 04 Tuttlingen am Sonntag bei der SG Deißlingen/Lauffen antreten. Die Partie beim Aufsteiger auf dem Sportgelände in Lauffen wird um 15 Uhr angepfiffen.

Nach dem 3:3 des SV Seedorf am vergangenen Wochenende gegen den SV Villingendorf bietet sich den Tuttlingern die Möglichkeit, mit einem Sieg nach Punkten mit dem Tabellenführer gleichzuziehen. Die Tordifferenz spricht momentan allerdings klar für die am Sonntag spielfreien Seedorfer (plus 56), die gegenüber dem SC (plus 42) um 14 Treffer besser dastehen.

Die Ansage bei den Tuttlingern ist klar: „Für uns zählt nur ein Sieg. Wenn wir noch Meister werden wollen, dann müssen wir gewinnen“, sagt der Fußball-Abteilungsleiter Ralph Tolk und ergänzt: „Dann wären wir punktgleich mit Seedorf und das Titelrennen wieder offen.“ Allerdings stellt sich der SC-Funktionär auf einen starken Gegner ein. „Es wird ein schweres Spiel. Die SG Deißlingen/Lauffen hat mir schon beim 1:1 im Hinspiel gut gefallen. Sie ist im Sturm mit Arber Krasniqi und Robin Schumpp gut besetzt und hat mit Peter Grütering einen guten und erfahrenen Trainer“, sagt Tolk. Krasniqi liegt in der Torjägerliste der Bezirksliga mit 22 Treffern gleichauf mit Julian Link vom SV Seedorf. Nur der Trossinger Dimitri Stroh hat mit 24 Toren öfter getroffen. Schumpp erzielte bisher elf Tore. Der erfolgreichste Tuttlinger Torschütze aus dem aktuellen Kader ist Abwehrspieler Florin Tirca mit sechs Treffern.

Der SC 04 Tuttlingen hat nach dem 1:1 am 7. April beim SV Winzeln seine nachfolgenden fünf Spiele gewonnen. Die einzige Saisonniederlage datiert vom 14. Oktober daheim gegen die SpVgg Trossingen (0:3). Somit sind die Tuttlinger bereits seit 15 Meisterschaftsspielen ungeschlagen. Auf fremden Plätzen stehen in dieser Runde bislang neun Siege und drei Unentschieden zu Buche. Die letzte Auswärtsniederlage gab es vor mehr als einem Jahr am 8. April 2018 mit 1:3 bei der SpVgg Bochingen.

Beim SC 04 Tuttlingen betreut nach dem Rücktritt von Trainer Ertan Tasdemirci am 9. Mai (wir berichteten) am Sonntag zum dritten Mal Oliver Brose als Interimscoach die Bezirksliga-Mannschaft. Die ersten beiden Partien unter seiner Regie wurden in Trossingen (5:3) und zu Hause gegen den SV Zimmern II (1:0) gewonnen. Tolk: „Wir haben die Trainergeschichte unbeschadet überstanden. Die Mannschaft ist gut drauf, die Spieler sind motiviert und haben Lunte gerochen.“

Die zuletzt gegen Zimmern II aus privaten Gründen fehlenden Joshua Woelke, Antonio Piccione und Laurent Sterling sind wieder im Kader.

Peter Grütering hört auf

Die SG Deißlingen/Lauffen hat sich als Aufsteiger ganz gut geschlagen und nimmt mit 38 Punkten und einer positiven Bilanz (11 Siege, 5 Unentschieden, 9 Niederlagen) den sechsten Platz ein. „Wir haben eine gute Runde gespielt“, sagt SG-Trainer Peter Grütering und blickt dem Spiel gegen den SC 04 Tuttlingen entgegen: „Ich erwarte einen engagierten und motivierten Gegner. Aber wir wissen, was auf uns zukommt. Wir müssen gut gegen den Ball arbeiten, wenn wir erfolgreich sein wollen.“

Der mittlerweile 73-jährige Trainerfuchs, der im Kreis Tuttlingen auch schon beim damals in der Landesliga spielenden SV Immendingen erfolgreich gearbeitet hat und beim SV Spaichingen in der Bezirksliga tätig war, wird im Sommer nach drei Jahren seine Trainer-Tätigkeit bei der SG Deißlingen/Lauffen beenden. Grütering fühlt sich noch fit und ist für ein neues Engagement offen. Einen Nachfolger will die SG in Kürze präsentieren.