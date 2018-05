Ralf Kohler spielt in Rottweil

Obwohl sich die Tischtennis-Ligen seit Anfang Mai in der Sommerpause befinden, ist die Saison dennoch nicht abgeschlossen. Am Samstag empfängt der ausrichtende TTC Rottweil in der Doppelsporthalle, wie bereits in jüngerer Vergangenheit, die qualifizierten Spielerinnen und Spieler zum TTVWH-Top 40.

Je 40 Damen und Herren reisen an, mit dem Ziel, sich ein Ticket für die höchste württembergische Ranglistenstufe zu sichern. Gekämpft wird im Turniermodus. In sieben Runden werden die Platzierungen ermittelt. Ein hohes Niveau ist garantiert, da sowohl bei den Herren als auch bei den Damen die Spielstärke bis hin zur Oberliga reicht.

Der Tischtennisbezirk Oberer Neckar wird bei den Herren von den Deißlinger Spitzenspielern Max Reger und Eugen Strunskyy sowie Ralf Kohler (TTC Tuttlingen) vertreten. Bei den Damen geht unter anderem die Rottweiler Nachwuchshoffnung Denise Döttling an den Start.

Der Eintritt des um 10 Uhr beginnenden Turniers ist frei. (pm)