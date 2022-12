Ralf Hesse Quartett im Refektorium

Das dritte Konzert in der Reihe „Jazz im Refektorium“ in diesem Herbst steht an. Am kommenden Freitag, 9. Dezember, bringt Ralf Hesse, nach Angaben der Veranstalter einer der besten deutschen Trompeter und Komponisten, sein Quartett mit ins Refektorium: Bassist Axel Kühn und Olaf Polziehn am Piano komplettieren zusammen mit Jean Paul Höchstädter an den Drums das Jazzensemble. Die Musik des Ralf Hesse Quartetts besteht weitestgehend aus Eigenkompositionen des Namensgebers: Straight-Ahead-Jazz mit moderner Einfärbung und persönlicher Handschrift. Zusammen mit seinen drei hochkarätigen Mitmusikern spielt Ralf Hesse Jazz auf allerhöchstem Niveau. Beginn ist um 20.30 Uhr im Refektorium des Kapuziners. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt 11 Euro. Kartenreservierungen sind unter jazzimrefektorium@gmail.com möglich.