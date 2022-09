Pulverfabrik lädt zu Hochzeitsmesse mit Rahmenprogramm

Nach langer Wartezeit dürfen sich Brautpaare und künftige Schwiegereltern wieder auf eine Hochzeitsmesse im Neckartal von Rottweil freuen. Am Sonntag und Montag, 2. und 3. Oktober, lädt die Pulverfabrik ein zur neuen Hochzeitsmesse Rottweil, beide Tage geöffnet von 11 bis 18 Uhr.

In drei Bereichen präsentieren regionale Aussteller alles, was zum schönsten Tag des Lebens dazugehört, von Mode und Schmuck über Sängerinnen und Sänger bis hin zu Feuerwerk. Als Programmhighlight steht dreimal täglich (jeweils 13, 15 und 17 Uhr) ein Bühnenprogramm mit Modenschau und Live-Acts im Turmsaal der Pulverfabrik an. Ein Begrüßungsgetränk sowie ein Messemagazin mit Hintergründen und Tipps zum großen Tag sind im Eintrittspreis enthalten. Mit weiteren Snacks und Getränken versorgt das Team der Pulverfabrik die Besucherinnen und Besucher. Eine Männer-Ecke sowie eine große Fotowand runden den Messebesuch ab. Tickets sowie Informationen zum Programm gibt es über die Website www.hochzeitsmesse-rottweil.de