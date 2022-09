Pop-Songwriter-Duo Convective spielt im Neckartal 95 in Rottweil

In ihrer neuen „Next Generation“-Reihe präsentiert das Team des RW-Bluesbüro in den Räumen im Neckartal 95 in Rottweil am Samstag, 24. September, ab 20 Uhr das Pop-Songwriter-Duo Convective mit dem Rottweiler Musiker Aaron Mayer (Gesang, Gitarre, Klavier) und dem aus Karlsruhe stammenden Tim Reimus (Gesang, Klavier, Saxofon).

Neben ihrer langjährigen Freundschaft verbindet sie laut Pressemitteilung auch eine außergewöhnliche Begabung, einprägsame Melodien mit ausgefeilten Songstrukturen und tiefgründigen Texten zu verschmelzen. Das Spektrum ihrer Eigenkompositionen umfasst dabei viele Themen, die ihre Generation umtreiben und denen sie eine Stimme verleihen wollen. Von Balladen über Klimawandel und das Thema Frieden bis hin zu EDM-Songs reicht dabei die emotionale und stilistische Bandbreite.

Daneben verstehen es Aaron Mayer und Tim Reimus mit sicherer Hand und ausdrucksstarken Arrangements, Perlen der Rock- und Popmusik einen eigenen, außergewöhnlichen Touch zu verleihen, heißt es weiter. Die Palette der Künstler reicht dabei von Joy Division über Nirvana bis hin zu Avicii und Harry Styles.