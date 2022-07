Polizei identifiziert Schlange

Weil ein Spaziergänger am Mittwochabend, 29. Juni, eine Begegnung mit einer größeren Schlange hatte und unsicher war, ob es sich um ein ausbüxtes Reptil handelt, wandte er sich an die Polizei. Wie er den Beamten schilderte, war er mit seinem Hund auf dem Radweg hinter der Kläranlage unterwegs, als er auf das Reptil stieß. Anhand eines Bildes war es den Beamten des Polizeirevier Schramberg möglich, die Schlange aber eindeutig als heimische Ringelnatter zu identifizieren. Die Beamten informierten den Spaziergänger über die harmlose Schlangenart, die sich gerne in Gewässernähe aufhält, aber von der keinerlei Gefahr ausgeht.