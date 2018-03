Polizei gelingt Schlag gegen Einbrecherbande

Ein großer Schlag gegen die organisierte Wohnungseinbruchskriminalität ist Anfang Februar der Staatsanwaltschaft Rottweil zusammen mit der Kriminalpolizeidirektion Rottweil gelungen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit.

Die umfangreichen Ermittlungen begannen nach einem Wohnungseinbruch Ende Oktober im Kreis Rottweil. Die Polizeiarbeit führte schließlich auf die Spur von drei dringend tatverdächtigen Männern, die am Freitag, 9. Februar, von Beamten der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbrüche vorläufig festgenommen worden sind. Gegen die 27 und 51 Jahre alten Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Haftbefehl erlassen. Ein weiteres Mitglied der Bande wurde der Ausländerbehörde überstellt. Dem 31 Jahre droht die Abschiebung.

Die Bande steht in dringendem Verdacht von Ende Oktober 2017 bis Ende Januar 2018 in den Landkreisen Rottweil, dem Ortenaukreis, Freudenstadt, Böblingen, Heilbronn sowie in Hessen insgesamt mindestens 14 Wohnungseinbrüche begangen zu haben. Bei ihren Taten hatten sie es vor allem auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Sie verursachten durch ihr brachiales Vorgehen erhebliche Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der entstandene Diebstahlsschaden beträgt rund 200 000 Euro.

