Pokalendspiele in Rottweil

Jugendfußball pur gibt es am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, im Rottweiler Stadion. Die Endspiele des Bezirkspokals der A-, B- und C-Junioren werden ausgetragen, Ausrichter ist der FV 08 Rottweil.

Zum dritten Male in Folge werden diese drei Bezirkspokalendspiele an einem Ort ausgetragen. „Dies hat sich bewährt“, sagt die Bezirksjugendleiterin Monika Alt rückblickend auf die beiden vergangenen Jahre, als erstmals alle drei Finalspiele in Sulgen und Mühlheim ausgetragen worden waren. Nun ist ein Verein aus dem Kreis Rottweil mit der Ausrichtung wieder an der Reihe. So haben die letzten beiden Jahre auch gezeigt, dass die Anziehungskraft für so einen gesamten Pokaltag groß ist. Natürlich ist auch wichtig, dass das Wetter mitspielt. Aber es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass Zuschauer und Spieler der ersten Endspiele auch länger verweilen und dem gesamten Pokaltag einen entsprechenden Rahmen geben. Zudem ist auch ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant.

Den Anfang machen um 10.30 Uhr die C-Junioren, wo sich der JFV Oberes Donautal und die Mannschaft des Gastgebers, des FV 08 Rottweil gegenüberstehen. Die JFV Oberes Donautal erreichte durch einen 1:0-Sieg im Halbfinale bei der SG Lauterbach das Endspiel, der FV 08 Rottweil setzte sich bei der SG Sulgen II knapp mit 2:1 durch.

Ab 13 Uhr spielen die B-Junioren um den Pokalsieg. Hier haben sich die SG Kolbingen (durch einen 1:0-Sieg im Halbfinale gegen die SGM Gosheim-Wehingen) und die SG Deilingen (3:0 bei der FSV Schwenningen) für das Endspiel qualifiziert.

Den Abschluss des Pokaltages bildet um 15.30 Uhr das Endspiel der A-Junioren. Dabei spielen der JFV Oberes Donautal, der im Halbfinale bei der SG Herrenzimmern klar mit 5:2 erfolgreich war, und die SG Bösingen (2:0-Sieg im Halbfinale beim SV Zimmern II) im Finale. Sollten die jeweiligen Finalspiele nach regulärer Spielzeit unentschieden stehen, folgt eine Verlängerung. Sollte auch dann noch keine Entscheidung gefallen sein, folgt ein Elfmeterschießen.