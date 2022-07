Offene Ateliers im Rottweiler Neckartal

Am Wochenende öffnen sich wieder die Ateliers im Rottweiler Künstlerviertel für die Öffentlichkeit. Und wieder gibt es ein spannendes Rahmenprogramm mit Musik und Literatur.

So sind am Samstag und Sonntag, 23. Juli und 24. Juli, die Ateliers von Keramikkünstlerin Angelika Karoly, den Malerinnen Franziska Teufel und Monika Kustermann, Goldschmiedin Sabine Hoffmann, Steinhandwerker Kay Moosmann und Raumgestalter Andreas Häfner von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Auch Malerin Susanna Streicher-Geiger ist wieder mit dabei, sie findet man im Erdgeschoss vom Gebäude 154/1.

In der ganz besonderen Atmosphäre im Neckartal mit seinen schön renovierten alten Fabrikgebäuden, der einstigen Pulverfabrik Max von Duttenhofers zeigen Schüler der beruflichen Gymnasien laut Pressemitteilung ausgewählte Arbeiten zum Thema Aufbruch, Architektur und Portrait im Atelier von Franziska Teufel. Außerdem können Besucher im Atelierhaus Terra der Textilkünstlerin Margit Heittinger-Detemple bei der Arbeit über die Schulter schauen: Sie beschäftigt sich unter anderem mit uralten Techniken. Bei Graselli sind Werke von Dorothee Pfeifer aus Trossingen zu sehen. Sie titelt sie „Die Form will in den Raum – Positionswechsel zwischen Objekt und Grafik“.

Am Samstag um 18.30 Uhr inszeniert Antje Keil Texte von Else Lasker-Schüler im Atelierhaus Terra. Sie ist Sprecherin bei SWR2, der Berliner Musiker Run Wallace hat zu den Texten eigene Stücke komponiert und führt sie auch auf. Am Sonntag um 16 Uhr bieten Sängerin Cristina Haigis und Gitarrist Peter Hasted Lieder der Romantik aus weiblicher Feder, eine Besonderheit, denn Komponistinnen hatten es im 19. Jahrhundert ziemlich schwer – Männer hingegen nicht. Den vier von der „Herrenmusik“ gehört ab 19 Uhr die Bühne: Tommy Sausen, Volker Basler, Sebastian Schnitzer und Gregor Lange sind in der Region hinlänglich bekannt und werden für einen unterhaltsamen Abend sorgen.