Nico Dreer und Alessa Maier sind Tennis-Bezirksmeister

Der Reigen der Tennis-Bezirksmeisterschaften hat mit den Aktiven seinen Abschluss beim TC BW Rottweil gefunden. Sowohl bei den Damen A als auch bei den Herren A waren spielstarke Felder zusammen gekommen. Denen hätte das Tennisspielen bei besserem Wetter sicher mehr Spaß gemacht, aber das hatte Turnierchef Charly Kommer als einziges nicht im Griff. Bezirksmeister wurden Alessa Maier und Nico Dreer vom TC Hechingen.

Bei den Herren der A-Klasse waren 31 Spieler am Start. Hier setzten sich in den Vorrunden alle acht gesetzten Spieler programmgemäß bis ins Viertelfinale durch. Nur der einheimische Regionalligaspieler Sven Mayer stieß in seinem Auftaktmatch gegen den Vorjahresdritten Fabian Müller (Ebingen) beim 7:6 und 6:4 auf heftige Gegenwehr. So hatte er in seinem nächsten Match gegen Nico Dreer (Hechingen) auch nicht mehr viel zuzusetzen und schied nach zwei Durchgängen aus. Mit Pascal Domnik war ein weiterer Hechinger am Start und traf auf den topgesetzten Neuzugang des TC Heuberg, Dario Drebenstedt. Hier kam es zu einem total ausgeglichenen Spiel, das der Favorit schließlich mit 10:8 im Match-Tiebreak für sich entschied.

Kleinere Überraschungen sah man in der unteren Hälfte, als der Rottweiler Spitzenspieler der Jungsenioren, Stephan Pfau, einen weiteren starken Hechinger, Robin Riethmüller, nach zwei engen Sätzen besiegte. Ebenfalls im Match-Tiebreak, und zwar mit 11:9, wurde das Spiel zwischen der Nummer zwei der Setzliste David Romahn (Spaichingen) und dem Hechinger David Vögele zu dessen Gunsten entschieden.

Im Halbfinale zwischen Dreer und Drebenstedt hatte der Hechinger nur im ersten Durchgang Schwierigkeiten, beherrschte aber dank seiner stärkeren Rückhand seinen Gegner. Und Oldie Stefan Pfau schaffte es zur Freude der einheimischen Fans nach 7:5 und 6:4 über Vögele tatsächlich ins Finale.

Dort hatte er dann nicht mehr viel zuzusetzen und musste dem jungen Nico Dreer nach 1:6 und 3:6 zum Titel gratulieren.

Bei den 18 Damen A kam es zum von der Setzliste vorhergesagten Finale zwischen den beiden Ranglistenspielrinnen, der Titelverteidigerin Laura Fügner (Tübingen) und Alessa Maier (Hechingen). Allerdings musste Fügner im Viertelfinale gegen Sarah Krauss (Hechingen) doch ziemlich zittern, denn diese hatte sie in den Match-Tiebreak gezwungen, der mit 10:2 endete. Ziemlich überraschend kam mit Daniela Zepf (Onstmettingen) eine Seniorin ins Halbfinale. Sie hatte ebenfalls im Match-Tiebreak beim 10:5 über Jasmin Vorih aus Schwenningen triumphiert. Ohne Satzverlust erreichten Sophie Diebold (Hechingen) und Alessa Maier das Halbfinale. Dort wehrte sich Diebold nur im ersten Durchgang gegen Fügner und auch Zepf war den schnellen Schlägen von Alessa Maier nicht mehr gewachsen.

Dafür endete das Endspiel wieder im Match-Tiebreak. Hier ging Maier schnell mit 4:0 in Führung und behielt diese bis zum 10:4 bei.

Andreas Schmid und Markus Trik erfolgreich

Einen begeisterndes Finale zwischen zwei Brüdern vom TC Schömberg sah man bei den Herren der B-Klasse. Weder Andreas noch der zwei Jahre ältere Christian Schmid waren gesetzt, räumten aber in ihren Auftaktmatches mit Adrian Eppler (Ebingen) und Lukas Burgmaier (Tübingen) gleich zwei Gesetzte weg. In ihren Halbfinalspielen verwiesen sie dann Max Reimer (Tübingen) und Pascal Amon (Renfrizhausen) auf die beiden dritten Plätze.

Im Bruderkampf ging es dann wirklich zur Sache und beide schenkten einander nichts. Als der Ältere dann, geplagt von einem Krampf im Oberschenkel die letzte Rückhand weit ins Aus schlug, durfte der Jüngere jubeln.

Einen weiteren Sieg für den TC Schömberg erkämpfte sich Markus Trick in der C-Klasse der Herren. Mit seinem unkonventionellen Stil spielte er sich problemlos ins Finale, wo er aber zittern musste. Dafür sorgte der 13-jährige Tübinger Lorenz Thies, der nur knapp mit 5:7 und 4:6 scheiterte. Thies hatte vor den zwei Jahre älteren Marc Männl (Dunningen) ebenso auf Rang drei verwiesen wie Trick den jungen Markus Gaiser aus Baiersbronn.

Für die Verlierer der ersten Runde wurden auch Nebenrunden ausgetragen. Sieger bei den Herren A wurde Simon Niebel (Herrenzimmern), bei den Damen Julia Breinlinger (Schwenningen), bei den Herren B Thomas Jauch (HTC Harthausen) und in der Herren-C-Klasse Alexander Forschner aus Rottenburg.