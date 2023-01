Neujahrskonzert mit den Stuttgarter Salonikern

Das Neujahrskonzert der Stuttgarter Saloniker beginnt am Sonntag, 8. Januar, um 19 Uhr in der Pulverfabrik Rottweil. Darauf weisen die Veranstalter besonders hin, da sich die Uhrzeit geändert hat. Einlass ist um 18.30 Uhr. Das „Orchester der unbegrenzten Möglichkeiten“, wie sich die Saloniker selbst bezeichnen, bietet ein musikalisches Feuerwerk aus fulminanter Konzert- und Unterhaltungsmusik vom Feinsten zum Jahresanfang, heißt es in der Pressemitteilung.

Mit einer atemberaubenden Programmvielfalt von Johann Strauss bis George Gershwin holt Kapellmeister Patrick Siben mit seinen Musikern jedes Publikum von den Stühlen. Der Kappellmeister greife spontan Stimmungen und Tagesthemen auf und führe mit unverwechselbarem Charme und Witz durch ein Konzert, das von Klassik, Operette, Walzer und Early Jazz bis zu Swing und Latin reicht. Der besondere Saloniker-Sound vereint solistisch-luftige Nuanciertheit und orchestrale Klangfülle, weil die Stuttgarter Saloniker prinzipiell „unplugged“ spielen.

Karten gibt es im Vorverkauf per Mail an: ticketing@saloniker.de, übers Kartentelefon: 07192/9366931 werktags vormittags. Restkarten sind an der Tageskasse zu haben.