Neue Brücke im Rottweiler Neckartal soll Innenstadt entlasten

Es geht voran an der Brückenbaustelle bei der Spittelmühle: Mittlerweile ist der Überbau betoniert und die Verbindung der beiden Ufer hergestellt. Die neue Brücke ist Teil der begleitenden Infrastrukturmaßnahmen zur Landesgartenschau 2028. Über die Brücke wird man aber wohl schon in diesem Herbst fahren können.

„Ein Brückenüberbau besteht aus der Fahrbahnplatte, den Hauptträgern samt Kragarmen und den Querträgern. Der Überbau trägt die Lasten zu den Unterbauten mit den Widerlagern ab“, erklärt Rottweils Tiefbauamtsleiter Timo Geiger. Bevor es mit den Betonierarbeiten loslegen konnte, wurde ein Schalungsgerüst aus Holz auf einer Stahlkonstruktion aufgebaut. Dazu wurden 1800 laufende Meter Bauholz verbaut und im Anschluss 65 Tonnen Baustahl verlegt.

Von beiden Neckarufern pumpten LKW mit Schwenkarmen rund 200 Kubikmeter Beton in das Brückenbauwerk – ein eindrucksvoller Moment, den der Rottweiler Fotograf Ralf Graner für die Stadt Rottweil in Bildern festgehalten hat. „Wir sind froh, dass es mit der Brücke Stück für Stück vorangeht und ein Ende der Bauarbeiten absehbar ist. Mit dem Ersatzneubau stellen wir die Grundlage für eine bessere Anbindung des Gewerbeparks Neckartal über das Berner Feld her, was künftig auch die Innenstadt entlasten wird“, sagt Bürgermeister Christian Ruf, der sich vor Ort ein Bild vom Baufortschritt machte. Läuft weiter alles nach Plan, soll die Brücke im Herbst für den Verkehr frei gegeben werden. Bis dorthin gibt es für die Bauarbeiter noch einiges zu tun: Sobald der Stahlbeton ausgehärtet ist, müssen die Rampen, die Fahrbahn und weitere Aufbauten wie etwa die Geländer hergestellt werden.