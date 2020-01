Narren organisieren Nachtumzug

Mehr als 650 Teilnehmer werden beim Nachtumzug der Narrenzunft Lauffen am Samstag, 1. Februar, ab 19 Uhr erwartet. Der Nachtumzug in Lauffen hat sich zu einem festen Bestandteil der Lofiner Fasnet entwickelt.

Zu Beginn gab es einen Tanzabend mit Verlosung. Der Tanzabend, auch Eröffnungsball genannt, wurde dann abgelöst vom Nachtumzug mit Brauchtumsabend. Die Lauffener Boomsteller stellen in der Ortsmitte von Lauffen auf dem Zimmermannsplatz um 17 Uhr den Narrenbaum. Beim Nachtumzug, der um 19 Uhr bei der Metzgerei „Bühl“ in der Neckarstraße startet und durch den Ort bis zur Festhalle führt, nehmen zahlreiche Gruppen aus der näheren und weiteren Umgebung teil.

Den Umzug führt die Narrenzunft mit dem Musikverein Lauffen an. Es folgen die Narrenzunft Königsheim, Bielbockerzunft Irndorf, Burghexen Schwandorf, Lehr-Hexen Niedereschach, Hofener Scillamännle, Schwenninger Bären, Schreckengraben-Hexen Rottenburg, Narrenzunft Hexabanner Wolfschlugen, Bauchenberg-Hexen Schwenningen, Narrenbund Neuhausen, Lombergtrolls Gunningen, Reichsstetthexa Rottweil und Waldhexen Dauchingen.

Nach dem Umzug ist Narrentreiben in den Besenwirtschaften und in der Sport- und Festhalle Lauffen angesagt. In der großen Halle gibt es Stimmung mit der Musikkapelle Lauffen, einen Brauchtumstanz der Narrenzunft Wolfschlugen sowie einen Auftritt der Tanzgruppe Insieme aus Deißlingen sowie fetzige Musik mit der Guggenmusik Ohrwürmer aus Fischbach. In der kleinen Halle heizt ein DJ ein.