Moka Efti Orchestra kommt nach Rottweil

Ab sofort startet der Vorverkauf für die ersten beiden Veranstaltungen des 35. Jazzfest Rottweil 2023. Mit dem Weltmusikstar Rabih Abou-Khalil feat. Elina Duni und dem bekannten Moka Efti Orchestra kommen zwei erstklassige Formationen zum nächstjährigen Jazzfest nach Rottweil.

Weitere Veranstaltungen für das zwischen dem 30. April und 20. Mai 2023 stattfindende Festival sind in Planung. Darunter zum Auftakt am 30. April auch wieder das traditionelle Musikspektakel „Jazz in Town“ in gewohnt bekanntem wie beliebtem „Vorcorona“-Format. Präsentiert wird mannigfaltige Livemusik ab 16 Uhr in der Oberen Hauptstraße sowie ab 20 Uhr in vielen Lokalitäten in der gesamten Innenstadt.

Rabih Abou-Khalil ist ein Wanderer zwischen den Kulturen. Der im Libanon geborene Oud-Virtuose und Komponist verbindet traditionelle arabische Musik, europäische Klassik und amerikanischen Jazz zu einer hochintelligenten Melange, fernab jeglicher World-Music-Klischees. Der vielfach ausgezeichnete „Weltmusiker“ hatte schon immer ein besonderes Feingefühl dafür, die richtigen Partner für seine diversen Projekte zu finden. Mit der albanischen Ausnahmesängerin Elina Duni trifft er nun aktuell exakt auf die Richtige. Sie singt mühelos französisch, englisch, deutsch, albanisch und italienisch. Zudem ist ihr Gefühl für die ungeraden und ständig wechselnden Rhythmen geradezu atemberaubend. Zum Jazzfest am 13. Mai bringt Abou-Khalil zudem mit Mateusz Smoczynski (Violine) und Krzysztof Lenczowski (Cello) zwei erfolgreiche polnische Streicher mit, die die Tonkultur und Virtuosität der klassischen Schule mit leidenschaftlicher Jazzimprovisation und Folk verbinden. Komplettiert wird das Ausnahmeensemble durch den langjährigen amerikanischen Weggefährten Jarrod Cagwin (Schlagzeug, Rahmentrommeln, div. Percussions).

Wie Phoenix – mit „Zu Asche zu Staub“ – hat sich das Moka Efti Orchestra seit 2018 zu ungeahntem Höhenflug erhoben. Geboren aus dem Bauch der international erfolgreichen TV-Serie „Babylon Berlin“ spielt das 14-köpfige Ensemble vor ausverkauften Häusern in ganz Deutschland – und nun auch am 17. Mai beim Jazzfest in Rottweil. Die Goldenen Zwanziger vor hundert Jahren sind legendär und Berlin ist der Ort für Glanz, Glamour und bisher ungeahnte Freiheiten. Im „Moka Efti“, dem angesagtesten Café Berlins, wird Charleston, Two Step und Tango getanzt. Wild, dreckig, glamourös und feierwütig zugleich.