Mit über 1,6 Promille von der Straße abgekommen

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Anschlussstelle der beiden Bundesstraßen 14 und 27 bei der Rottweiler Saline von der Straße abgekommen. Dabei hatte er laut Polizeibericht über 1,6 Promille.

Der junge Mann war gegen 3 Uhr mit einem Ford Focus auf der B 27 von Deißlingen in Richtung Rottweil unterwegs und wollte an der Anschlussstelle in Richtung Tuttlingen auf die B 14 abbiegen. Vermutlich infolge der erheblichen Alkoholeinwirkung kam der 25-Jährige auf der Abfahrt der B 27 nach links von der Straße ab und prallte dabei gegen ein Verkehrszeichen.

Bei der folgenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 25-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dann auch über 1,6 Promille. Nach der Abgabe des Führerscheines und der Entnahme einer Blutprobe muss sich der junge Mann nun noch in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.