Messerattacke im Jobcenter: Coronaverdacht bremst Prozess aus

Termin geplatzt: Der Angeklagte Uwe B., angeklagt wegen einer Messerattacke im Jobcenter Rottweil, kann wegen eines Corona-Verdachtsfalls auf der psychiatrischen Station, auf der er untergebracht ist, nicht nach Rottweil kommen.

Rätselraten im Gerichtssaal: Alle warten auf die Fortsetzung des Prozesses – doch wo ist der Angeklagte? Später stellt sich heraus: Auf seiner psychiatrischen Station gibt es einen Covid-19-Verdachtsfall. Der Prozess ist vorerst unterbrochen.

Damit hat niemand gerechnet. Eigentlich waren für diese Woche drei Verhandlungstage geplant, am Donnerstag hätte das Urteil über Uwe B. gesprochen werden sollen. Er sitzt seit 6. August wegen der lebensbedrohlichen Messerstiche auf eine 51-jährige Mitarbeiterin des Rottweiler Jobcenters auf der Anklagebank.

Doch sein Platz bleibt am Montagmorgen leer. Auch sein Verteidiger weiß zunächst nicht, was los ist. Im abgetrennten Bereich warten zahlreiche Zuhörer gespannt auf die Fortsetzung des Prozesses, draußen sitzen die ersten Zeugen bereit.

20 Minuten später verkündet der Vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer, Karlheinz Münzer: „Das Zentrum für Psychiatrie auf der Reichenau hat mitgeteilt, dass es auf der Station des Angeklagten einen Covid-Verdachtsfall gibt.“ Aus diesem Grund sei als Vorsichtsmaßnahme eine vorläufige Ausgangssperre erlassen worden. Sprich: Der Angeklagte kann nicht nach Rottweil gebracht werden – und ohne Angeklagten keine Verhandlung.

Damit sei die Kammer nun erstmals von Corona betroffen, erklärt Münzer. „Wir verhandeln seit März durch.“ Nun aber gerät der komplette Zeitplan ins Wanken. Der Gesetzgeber ermöglicht im Fall einer solchen „Hemmung“ eine Unterbrechung von bis zu zwei Monaten. Diesen Zeitrahmen will die Kammer aber nicht voll ausschöpfen.

Der Beschluss: Der Prozess soll am 7. September fortgesetzt werden. Bis dahin, so die Prognose, könne eine mögliche Infektionsgefahr ausgeschlossen werden. An diesem Tag sollen dann die Zeugen, die am Montag dran gewesen wären, aussagen. Darunter ist auch die Nichte des Angeklagten, die extra aus dem Ruhrgebiet angereist war.

Sie hatte vor Prozessbeginn im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet, dass die Familie Uwe B. wegen seines Wahns schon seit Jahrzehnten als Gefahr ansieht – nicht zuletzt weil die Familie glaubt, dass Uwe B. etwas mit dem mysteriösen Tod seiner Frau vor 25 Jahren und dem Verschwinden seines damals siebenjährigen Sohnes im Himalaja zu tun hat. Bislang weigerte sich der 58-Jährige vor Gericht, über diese Vorkommnisse zu sprechen. Die damaligen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Essen waren eingestellt worden.

Als weitere Fortsetzungstermine für den Jobcenter-Prozess sind der 15. und der 17. September anberaumt. Möglicherweise, so Richter Münzer, könne aber auf den letzten Termin verzichtet werden, dann würde das Urteil gegen Uwe B. am 15. September fallen. Dass er die Tat begangen hat, ist unbestritten. Vorrangig wird es um seinen psychischen Zustand gehen und darum, ob und in wie weit der 58-Jährige vermindert schuldfähig ist.