Mercedes G-Klasse kommt von der Straße ab

Der Fahrer eines Geländewagens ist am Dienstagnachmittag auf der A81 zwischen Rottweil und Oberndorf von der Straße abgekommen. Grund hierfür war, wie die Polizei mitteilt, zu hohes Tempo bei starkem Regen. Der 28-jährige Fahrer der Mercedes G-Klasse war gegen 16.45 Uhr gerade dabei, mit seinem Anhänger im Schlepptau einen Lastwagen zu überholen. Dabei verlor er wegen Aquaplaning die Kontrolle über sein Gespann, weswegen er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in eine Böschung fuhr. Im Bewuchs an einem Wildschutzzaun kam das Auto zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt.