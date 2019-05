Mehrkampftag beim TV Oberndorf

Am 2. Juni findet zum 25. Mal der Mehrkampftag des Turngaus Schwarzwald statt. Dieses Jahr nochmals beim gleichen Ausrichter wie im vergangenen Jahr, dem TV Oberndorf. So kennen sich die meisten der Sportler schon in der Neckarhalle und dem Stadion aus und können sich voll auf den Vielseitigkeit-Wettkampf konzentrieren. Denn die jungen Turnerinnen und Turner müssen nicht nur an den Geräten ihr Können zeigen, sondern auch noch ihre leichtathletischen Qualitäten unter Beweis stellen.

Diese Herausforderung nehmen 220 Teilnehmer an. Die Mädchen kommen mit 150 Meldungen deutlich in der Überzahl in die Neckarstadt, von den Jungen sind nur 70 dabei.

Mit der räumlichen Nähe der beiden Wettkampfstätten sind ideale Voraussetzungen gegeben. In der Vorbereitung hat der TV Oberndorf bereits viele Helfer mobilisiert, damit die Veranstaltung ein Erfolg wird. Die Ausrichtung des Wettkampfes selbst wird vom Mehrkampfteam des TurngausSchwarzwald organisiert.

Wettkampfbeginn ist um 10.30 Uhr und die Siegerehrung erfolgt gegen 15 Uhr.