Mehrheit votiert für die Auflösung

Eine deutliche Mehrheit von 90 Prozent hat für die Auflösung des Schützenbezirks Schwarzwald-Hohenzollern votiert.

Der außerordentliche und zugleich letzte Bezirksschützentag (BST) des hiesigen Schützenbezirks Schwarzwald-Hohenzollern (SB SWHZ) war zugleich das Ende des Schützenbezirk Schwarzwald-Hohenzollern (SB SWHZ).

Vorausgegangen war am 3. Oktober noch die Entlastung des Bezirksschützenmeisteramtes (BSMA). Diese Entlastung wurde, obwohl erst im Mai eine solche beim letzten BST erfolgte, zur Auflösung des SB SWHZ als Steuersubjekt durch das Finanzamt Rottweil nochmals notwendig. Entsprechend kurz fielen die auf der Homepage des SB SWHZ einsehbaren Berichte aus.

Aufgrund der Umfrage vom 14. Mai des Jahres zur Auflösung des SB SWHZ reduziert das BSMA sämtliche Aktivitäten und Ausgaben auf ein Minimum. Der Kassenbestand lag am 31. August 2021 bei 9671,28 Euro, berichtete Bezirkskassier Thomas Braun. Die im Schützenhaus Oberndorf eingerichteten Lagerräume wurden bereits im Januar nochmals für das gesamte Kalenderjahr angemietet und in Höhe der Jahresmiete bezahlt. Die Kündigung dieser Räumlichkeiten wurde bereits ausgesprochen und die Räume entrümpelt. Es wurde eine aktualisierte Inventarliste erstellt und die restlichen Güter und Wertgegenstände zum Kauf angeboten. Die Einnahmen flossen in den Kassenabschluss ein.

Der Wahlausschuss um Robert Nübel, Ehrensportkreispräsident Rottweil, Wolfgang Musch, Kreisoberschützenmeister Zollern Alb und Andreas Seifer, Oberschützenmeister SV Empfingen haben das Umlaufverfahren zur Auflösung des SB SWHZ durchgeführt.

Die Auszählung der Stimmen im Umlaufverfahren vom 3. Oktober haben folgende Ergebnisse erbracht: An Stimmzettel bei einer Gesamtzahl von 110 Mitgliedsvereinen und 22 Delegierten waren es 294 Stimmzettel. Zurückgesendet wurden von 75 Vereinen und 20 Delegierten 213 Stimmzettel – alle gültig. Die entspricht einer Teilnahme von 72 Prozent. In drei weiteren Umschlägen fehlten jeweils die eidesstattlichen Erklärungen, weshalb diese Stimmen nicht berücksichtig wurden. Ein abgegebener Stimmzettel wurde korrekt eingesendet, jedoch keine Stimme vergeben, weshalb hier in der Endabrechnung jeweils eine Stimme fehlt. Zu den Entlastungen gab es zwei Enthaltungen. Diese Stimmen wurden ebenfalls, wie bekannt, nicht gewertet. Für die Entlastung sprachen 210 Ja-Stimmen oder 99 Prozent.

Das Wahlergebnis ist auf der Homepage des Bezirks Schwarzwald-Hohenzollern unter www.bezirk-swhz.de einsehbar. Somit wird nun das Bezirksschützenmeisteramt die letzten Schritte zur Auflösung des Schützenbezirks Schwarzwald–Hohenzollern einleiten.

Als Stichtag wurde hier der 31. Oktober 2021 angesetzt.