Mehrere Autos in Unfall auf der A 81 verwickelt

Wie durch ein Wunder ist bei einem Unfall mit mehreren Autos auf der A 81 niemand verletzt worden. Die Beteiligten hätten Glück gehabt, teilt die Polizei mit. Es hätte auch anders ausgehen können, der Schaden ist erheblich.

Zu dem Unfall kam es am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Autobahn Richtung Singen in der Nähe der Abfahrt Rottweil. Ein Autofahrer in einem weißen Kombi wechselte, ohne zu blinken, von der rechten auf die linke Fahrspur. Er übersah dabei einen Jaguar, der von hinten ankam. Die 19-jährige Jaguar-Fahrerin vollzog eine Vollbremsung und wich nach links aus. Dennoch kollidierte sie mit der Mittelleitplanke, ihr Auto geriet ins Schleudern und blieb auf der rechen Fahrspur quer stehen.

Auch zwei weitere Autos wurden in den Unfall verwickelt. Ein BMW-Fahrer schaffte es, noch rechtzeitig vor dem Jaguar abzubremsen und auf die rechte Seite auszuweichen. Ein Mercedes-Fahrer, der nach ihm auf die Unfallstelle zufuhr, hatte nicht ganz soviel Glück. Auch er wich aus und bremste, prallte aber auf den stehenden BMW auf.

Mehrere Airbags lösten aus, verletzte wurde aber niemand. Der Schaden am Jaguar beträgt laut Polizei etwa 10.000 Euro, am BMW etwa 18.000 Euro und am Mercedes etwa 25.000 Euro.

Der weiße Kombifahrer ist flüchtig. Zeugen, welche Hinweise auf den weißen Kombi geben können, mögen sich beim Verkehrsdienst Zimmern, unter der Telefonnummer 0741/348790, melden.