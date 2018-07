Mann sitzt nach bewaffentem Raubüberfall in Untersuchungshaft

Nach dem bewaffneten Überfall auf ein Bastelgeschäft und die Toto-Lotto-Annahmestelle vor drei Wochen in der Stadionstraße hat die Kriminalpolizei Rottweil den mutmaßlichen Täter vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Kreisgebiet.

Bei ihren Ermittlungen im Umfeld des Tatortes stießen Beamte der Rottweiler Kriminalpolizei in einem Hinterhof auf Kleidunggstücke und Schuhe, die zu der vorliegenden Täterbeschreibung passten. Weitere Nachfragen erhärteten den Verdacht, dass es sich tatsächlich um die Tatbekleidung des Räubers handelt, sodass der jetzt Festgenommen ins Blickfeld der Polizei rückte.

Auf Basis der bisherigen Ermittlungsergebnisse stellte die Staatsanwaltschaft Rottweil Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wegen des Verdachts des schweren Raubes. Das Rottweiler Amtsgericht ordnete die Inhaftierung des mutmaßlichen Täters an, der am vergangenen Freitag vorläufig festgenommen wurde. Nach der Vorführung beim Haftrichter kam der 25-Jährige in Untersuchungshaft.