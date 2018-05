Mann gesteht tödliche Schüsse auf seinen Sohn und zwei weitere Menschen

Im Prozess um das Familiendrama in Villingendorf (Kreis Rottweil) hat der Angeklagte zugegeben, seinen Sohn am Tag der Einschulung erschossen zu haben. Er gestand auch die Tötung von zwei weiteren Menschen. Die Anklage wirft ihm vor, bei dem Vorfall im vergangenen Herbst drei Morde begangen zu haben, weil ihn seine Partnerin verlassen hatte. Er sei in der Situation nicht mehr derselbe gewesen, sagte der 41-Jährige am Mittwoch vorm Landgericht Rottweil. „Ich war in einer anderen Welt.“ Er habe wie ein „Roboter“ gehandelt. Im Prozess hatte er zuerst geschwiegen.

Seine Aussage zum Tatablauf deckt sich weitgehend mit den Annahmen der Staatsanwaltschaft. Am 14. September 2017 sei er abends zur Wohnung der Ex-Freundin gegangen, wo er auf der Terrasse zunächst den neuen Freund (34) der Ex-Partnerin und dessen 29-jährige Cousine erschoss. Dann sei er in die Wohnung gegangen und habe dreimal auf sein sechsjähriges Kind geschossen. Die Tat sei aber nicht geplant gewesen, sagte der Angeklagte. Die Staatsanwaltschaft geht hingegen davon aus, dass der mutmaßliche Täter seiner Ex-Partnerin durch die Tat Leid zufügen wollte, weil er die Trennung vom Februar 2017 nicht akzeptierte.

„Ich hatte nicht vor, jemanden zu erschießen"

sagte der Kroate am Mittwoch. Er habe eigentlich seine Ex-Partnerin — die Mutter des Sohnes — zur Rede stellen wollen. Überrascht habe ihn, dass ihr neuer Freund nicht bei der Nachtschicht war, sondern auf der Terrasse stand, und dessen Cousine zu Besuch war. Aus Hass auf den neuen Partner habe er dann geschossen. Auf die Cousine habe er geschossen, als sie sich schnell geduckt habe. Über seine Ex-Freundin sagte er: „Sie hat sich nicht bewegt, so dass ich sie in diesem Zustand nicht bemerkt, vergessen, habe.“ Die Frau konnte fliehen.

Seine Erinnerung an den Tattag, schilderte er sachlich. Nach den tödlichen Schüssen habe er eine Zigarette vom Tisch auf der Terrasse genommen, sie angezündet und sei dann langsam davon gegangen. „Wie wenn nichts passiert ist“, sagte er. Nach einer fünftägigen Flucht wurde er gefasst.

Als er über sein Kind sprach, verlor er die Stimme und begann zu weinen. „Ich habe meinen Sohn geliebt — über alles.“ Warum das Kind sterben musste, darauf gab er zunächst keine Antwort.

Die Tatwaffe habe er schon jahrelang besessen. Er habe das Gewehr schon einige Wochen vor der Tat mit Kabeln unter seinem Auto befestigt, weil der neue Partner seiner Ex-Freundin gedroht habe, ihm werde etwas angetan, sollte er die Frau und das Kind nicht in Ruhe lassen, schilderte der Angeklagte. Warum er die Waffe zu dem angeblich geplanten Gespräch mit seiner Ex-Partnerin mitgenommen habe, wisse er nicht. Er habe erreichen wollen, dass sie aufhöre, ihn anzuzeigen, sagte er.

Die Frau war kurz vor der Tat zur Polizei gegangen und hatte geschildert, dass ihr der Ex-Freund Morde in ihrem Umfeld angekündigt habe. Sie müsse die Taten mit ansehen, danach werde er ihr die Augen ausstechen, damit sie ihr Leben weiter in Qualen verbringen müsse, habe er gesagt, hatte die Frau auch vor Gericht gesagt.

Der Fall ist bei der Polizei aktenkundig. Der Angeklagte bestreitet, dass er diese Drohungen ausgesprochen hat. Außerdem stritt er am Mittwoch ab, dass er von der Einschulung seines Sohn am Tag der Tat gewusst habe. „Hätte ich das gewusst, wäre ich wieder weggefahren.“

