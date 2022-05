Letzte Vorstellung von „Atmen“ im Zimmertheater

Die letzte Vorstellung der Inszenierung „Atmen“ von Duncan Macmillan im Zimmertheater Rottweil findet am Freitag, 13. Mai, statt. Unter der Regie von Peter Staatsmann spielen: Nora Kühnlein und Stephan Müller, der Live-Gesang kommt von Renate Braun

In Duncan Macmillans Theaterstück geht es um die großen Themen: CO2-Ausstoß, Klimawandel, Umweltkatastrophen, Überbevölkerung, Welthunger – und einem Paar um die 30, welches sich die Frage stellt: soll man angesichts dieser globalen Großprobleme tatsächlich ein Kind in die Welt setzen? Oder nicht lieber weiterhin Fairtrade-Kaffee kaufen und seinen ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich halten? Oder gilt das Gegenteil? Für die beiden beginnt eine emotionale Achterbahnfahrt, die in einem raffiniert verschachtelten Dialog von der Wiege bis zum Grab leichthändig die großen Daseinsfragen verhandelt. Tickets gibt es bei den Vorverkaufsstellen in der Touristinfo Rottweil und der Buchhandlung Klein sowie an der Abendkasse. Die Karten kosten 16 Euro, ermäßigt acht Euro.