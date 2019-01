Lehrgang für Betriebswirte im Handwerk

Die Bildungsakademie Rottweil bietet erstmals den Abschluss als Geprüfter Betriebswirt nach der Handwerksordnung (HWO) an. Wie die Handwerkskammer mitteilt, beginnt der Kurs am 11. März. Für Kurzentschlossene sind noch Plätze frei.

Als Kompetenzzentrum für Bau und Ausbau sowie Nahrung und Körperpflege bietet die Bildungsakademie Rottweil Meisterkurse in sieben Gewerken an. Dass sich nun neben angehenden Zimmer-, Friseur- und Bäckermeistern auch Zahlenmenschen und Marketingexperten auf den nächsten Karriereschritt vorbereiten, ist für Bildungsakademie-Leiter Heiner Maute nur folgerichtig: „Einfach gute Arbeit zu leisten, wird in Zukunft nicht mehr reichen. Unternehmen müssen auch kaufmännisch gut aufgestellt sein und sich strategisch klug im Wettbewerb positionieren. Dazu bringen Betriebswirte genau das richtige Handwerkszeug mit. Deshalb ergänzt der Abschluss unser Angebot in der beruflichen Weiterbildung perfekt“, so seine Überzeugung.

Gedacht ist der Lehrgang dann auch für genau die Meisterinnen und Meister sowie beruflich ähnlich qualifizierte Teilnehmer aus allen Wirtschaftszweigen, die das eigene Unternehmen noch weiter voranbringen oder als Führungskraft mehr gestalten wollen.

Das dazu notwendige Knowhow gibt es in dem zweijährigen Lehrgang berufsbegleitend. An zwei Abenden in der Woche stehen Präsenzveranstaltungen in der Bildungsakademie an, ergänzt durch Selbstlernphasen im Austausch mit Dozenten und Teilnehmern.

Der Lehrstoff deckt sämtliche Bereiche der Unternehmensführung ab: Von der Strategieentwicklung über Organisation, Finanzierung, Marketing bis zum Personal- und Innovationsmanagement. Auch volkswirtschaftliche, gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen stehen auf dem Stundenplan. „Wer sich diesen Abschluss vornimmt, hat bereits einiges an Berufserfahrung und weiß, worauf es in den Betrieben ankommt. Deshalb legen wir besonderen Wert auf praxisnahen Unterricht“, sagt Heiner Maute.