Leben retten in Zeiten von Corona

Während Corona ist Abstandhalten eine der Schuztmaßnahmen Nummer eins. Die Helios Klinik Rottweil zitiert in einer Pressemitteilung Paragraph zwei der Corona-Verordnung: „Soweit keine geeigneten physischen Infektionsschutzvorrichtungen vorhanden sind, wird die Einhaltung eines Mindestabstands zu anderen Personen von 1,5 Metern empfohlen.“ Was aber, wenn jemand einen Herzstillstand erleidet und wiederbelebt werden muss?

Das Klinikum lässt in seiner Mitteilung Uwe Jörgens, Leitender Oberarzt in der Helios Klinik und Notarzt, zu Wort kommen. Normalerweise findet im September bundesweit die Woche der Wiederbelebung statt, mit zahlreichen Veranstaltungen zum Thema und mit praktischen Übungen für so viele Menschen wie möglich. Denn je öfter man die Herzdruckmassage an einer Puppe geübt hat, umso sicherer ist man im Notfall, so das Klinikum. In Corona-Zeiten sind diese Veranstaltungen nicht möglich, die Hilfe bei Herzstillstand jedoch weiterhin lebensnotwendig – im wahrsten Sinne des Wortes. Notarzt Uwe Jörgens gibt Ratschläge für den Ernstfall in Coronazeiten.

Tipp 1

„Atmen Sie vom Kopf des Patienten weg und verzichten Sie zu Ihrem Schutz auf Mund-zu-Mund-Beatmung. Wenn Sie die Herzdruckmassage konsequent durchführen, ist das ausreichend.“

Tipp 2

„Tragen Sie auf jeden Fall eine Maske, auch wenn es anstrengend ist. Das reduziert die Gefahr, dass Sie sich infizieren, ganz wesentlich. Nach der Reanimation gilt: Hände waschen oder desinifizieren.“

Tipp 3

„Falls Sie dennoch Angst haben, sich zu infizieren, decken Sie den Mund des Patienten mit einem Kleidungsstück ab, so dass Sie eine doppelte Barriere haben.“

Bei einem Unfall, Kreislaufstillstand, oder ähnlichen medizinischen Notfallsituationen entscheiden Minuten über Leben und Tod. In diesen Situationen können selbst ungeübte Laien zu Lebensrettern werden, auch wenn viele Angst davor haben, etwas falsch zu machen, umso mehr in Corona-Zeiten. „In dieser Situation ist das Einzige, was man falsch machen kann, nichts zu machen. Früher glaubte man, dass nur Profis reanimieren sollten und es wurde gewartet, bis der Rettungsdienst anrückte. Heute weiß man: Die Laienreanimation rettet Leben. Hauptsache, der Brustkorb des Patienten wird frühzeitig und pausenlos gedrückt“, sagt Uwe Jörgens und erklärt, welche Schritte es dabei zu beachten gilt.

Anleitung Herzdruckmassage:

1. Sprechen Sie die Person an: „Hören Sie mich?“ Schütteln Sie an den Schultern: Keine Reaktion? Dann bedeutet das Bewusstlosigkeit.

2. Achten Sie auf die Atmung: Keine Atmung, dann bedeutet das Atemstillstand.

3. Bei Bewusstlosigkeit und Atemstillstand sofort Herzdruckmassage beginnen.

4. Keine Zeit mit Pulstasten verschwenden.

5. Rufen Sie selbst die 112 an oder beauftragen Sie eine andere Person damit und sagen Sie ruhig und deutlich wo Sie sind und was geschehen ist. Die Rettungsleitstelle unterstützt Sie mit der Anleitung zur Wiederbelebung.

6. Falls die betroffene Person keine Maske trägt, legen Sie ein Tuch oder Kleidungsstück auf Ihren Mund und bleiben Sie dem Gesicht möglichst fern. Sie selbst sollten eine Maske tragen.

7. Machen Sie den Brustkorb des Betroffenen frei und legen Sie Ihre Hände auf die Mitte des Brustkorbes. Halten Sie die Arme gestreckt und gehen Sie gerade mit den Schultern über den Druckpunkt. So können Sie effektiv reanimieren und ermüden nicht zu schnell. Drücken Sie das Brustbein 100-mal pro Minute fünf bis sechs Zentimeter nach unten. Hören Sie nicht auf, bis das Notfallteam eintrifft. Wenn die Kraft nachlässt, bitten Sie Passanten um Hilfe, um sich abzulösen. Selbst wenn kleinere Personen nicht genug Kraft haben, können Sie die Technik stärkeren Passanten zeigen und so Leben retten.

Jörgens verrät außerdem einen Tipp für den richtigen Rhythmus: „Summen Sie bekannte Schlagerlieder, etwa „Staying Alive“ von den Bee Gees oder „Yellow Submarine“ von den Beatles. So haben Sie automatisch den richtigen Rhythmus und lenken sich gleichzeitig von der belastenden Situation ab.“