Laster kollidiert mit Linienbus

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Blechschaden in Höhe von insgesamt 9000 Euro ist es am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, auf der Landesstraße 412 gekommen. Das berichtet die Polizei.

Ein 47- jähriger Fahrer eines Lasters fuhr von Sulz am Neckar in Richtung Weiden. Während der Fahrt kam es zu einer Kollision mit einem Linienbus eines 46- jährigen Busfahrers, der aus der entgegengesetzten Richtung kam. Dabei entstanden mehrere Kratzer an beiden Fahrzeugen und abgerissene Außenspiegel. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Laster auf rund 5000 Euro und am Linienbus auf ungefähr 4000 Euro.