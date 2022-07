Landgericht verabschiedet Vorsitzenden Richter

Der langjährige Ausbildungsleiter für Rechtsreferendare am Landgericht Rottweil, Vorsitzender Richter am Landgericht Armin Zirn, ist zum Freitag, 1. Juli, in den Ruhestand getreten. Zirn war laut Mitteilung seit seinem Eintritt in die Justiz im Jahr 1988 bis auf eine halbjährige Tätigkeit beim Amtsgericht Balingen und die neunmonatige Erprobungsabordnung an das Oberlandesgericht Stuttgart ausschließlich im Landgerichtsbezirk Rottweil tätig, davon 16 Jahre am Landgericht Rottweil, zehn Jahre am Amtsgericht Oberndorf und sieben Jahre am Amtsgericht Horb.

Seit seiner Ernennung zum Direktor des Amtsgerichts Horb im Jahr 2002 habe sich Zirn fast 20 Jahre seines Berufslebens intensiv der Ausbildung des juristischen Nachwuchses gewidmet, zunächst als Leiter von Arbeitsgemeinschaften für Rechtsreferendare. Seit Januar 2009 war er Ausbildungsleiter am Landgericht Rottweil. Dabei hat er 26 Referendarsjahrgänge auf dem zweijährigen Weg zum zweiten juristischen Staatsexamen intensiv begleitet.

Der Präsident des Landgerichts Dietmar Foth dankte Zirn bei der Übergabe der Ruhestandsurkunde für dessen großes Engagement für die Justiz im Landgerichtsbezirk Rottweil in den letzten Jahrzehnten, insbesondere bei der juristischen Ausbildung. „Sie haben sich immer in besonderer Weise für die Rechtsreferendare eingesetzt und dafür gesorgt, dass sich die Rechtsreferendare in den Justizbehörden in Rottweil trotz der Entfernung zu den Universitätsstädten bestens aufgehoben gefühlt haben und eine sehr gute Ausbildung erhalten haben. Sie hatten für alle Anliegen der Referendare stets ein offenes Ohr und eine helfende Hand“, sagte er. Zirn sei nicht nur am Landgericht Rottweil, sondern im gesamten Landgerichtsbezirk ein äußerst beliebter und geschätzter Kollege gewesen.

Die Nachfolge von Zirn ist geregelt. Am 1. Juli wurde die bereits am Landgericht Rottweil tätige 44-jährige Sarah Hakenbeck-Rottner zur Vorsitzenden Richterin am Landgericht ernannt und zugleich zur Ausbildungsleiterin für Rechtsreferendare bestellt. Foth sagte dazu: „Ich bin mir sicher, dass Frau Hakenbeck-Rottner nahtlos die ausgezeichnete Tätigkeit von Herrn Zirn fortsetzen wird. Sie hat in allen ihren Verwendungen in fachlicher und menschlicher Hinsicht in besonderem Maße überzeugt.“ Die Rechtsreferendare seien bei ihr in den besten Händen.