Landesliga-Derby Zimmern – Bösingen

Der Fußball-Landesligist SV Zimmern beschließt am Mittwoch um 18.30 Uhr mit dem dritten Derby innerhalb von zwölf Tagen die Bezirksduelle für diese Saison. In Zimmern zu Gast ist der Nachbar VfB Bösingen.

Nachdem die Mannschaft von SVZ-Trainer Patrick Fossè zunächst am 30. März den FV 08 Rottweil mit 6:2 schlug und am vergangenen Samstag 1:0 in Mühlheim gewann, folgt nun das Duell gegen den VfB Bösingen. „Die Spiele mit Derbycharakter sind natürlich etwas Besonderes und da sind auch die Spieler sehr motiviert“, weiß SVZ-Trainer Patrick Fossè. Zimmern, dass sich durch die beiden Erfolge zuletzt mit nun 33 Punkten auf den fünften Platz verbessert hat, will seinen Aufwärtstrend fortsetzen, aber Fossè tritt ein wenig auf die Euphoriebremse. „Bösingen hat in den letzten Wochen gut gespielt, wenn auch die Ergebnisse nicht immer stimmten.“

Das Hinspiel gewann Zimmern durch ein Tor von Tom Schmid in der Schlussminute 2:1. Fossè: „Wir sind gut drauf und wollen auch gegen Bösingen ein gutes Spiel zeigen.“

Personell kann der SVZ-Trainer nahezu aus den Vollen schöpfen. Kapitän Marcel Eisele kehrt (nach Urlaub) ebenso in den Kader zurück, wie Defensivspieler Fabio Lisera, dessen Rotsperre aus dem Spiel in Holzgerlingen abgelaufen ist. Fraglich ist nur der Einsatz von Kevin Müller. Der schnelle Außenstürmer hat beim Spiel in Mühlheim einen Schlag aufs Knie bekommen. „Wir gehen bei ihm kein Risiko ein, nur wenn er absolut fit ist, wird er auch spielen“, verweist Fossè auf den großen Kader, der genügend Alternativen bietet.

Auf Seiten des VfB Bösingen fehlt Marius Beiter, der zuletzt bei der 2:3-Niederlage in Böblingen die gelbrote Karte sah.

Das Spiel findet auf dem Kunstrasenplatz in Zimmern statt.